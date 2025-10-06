HP представил мини-ПК ZGX Nano G1n AI Station на основе NVIDIA GB10

Компания HP представила рабочую станцию ZGX Nano G1n AI Station компактного форм-фактора, предназначенную для работы с ИИ. Устройство заключено в корпус с габаритами 150 × 150 × 51 мм, а вес составляет 1,25 кг.
Основой мини-ПК служит суперчип NVIDIA GB10 Grace Blackwell, в состав которого входят 20-ядерный процессор Grace (10 × Arm Cortex-X925 и 10 × Arm Cortex-A725) и ускоритель Blackwell. Имеется 128 Gb унифицированной системной памяти LPDDR5x, пропускная способность которой достигает 273 Гбайт/с. Компьютер может быть оборудован SSD типоразмера M.2 вместимостью 1 или 4 Tb (NVMe OPAL).
В оснащение HP ZGX Nano AI Station также входят сетевой контроллер 10GbE (Realtek RTL8127), адаптер NVIDIA ConnectX-7 200GbE и беспроводной модуль MediaTek MT7925 с поддержкой Wi-Fi 7 (2×2) и Bluetooth 5.4. Предусмотрены интерфейс HDMI 2.1a, разъем USB Type-C, три порта USB Type-C (20 Гбит/с), RJ45 (10GbE) и два порта QSFP.
Используется программная платформа NVIDIA DGX OS на базе Ubuntu, оптимизированная специально для ИИ-задач. Заявленная производительность достигает 1000 TOPS на операциях FP4. Возможна работа с ИИ-моделями, насчитывающими до 200 млрд. параметров. Кроме того, два ZGX Nano G1n AI Station могут быть объединены в одну систему, что позволит использовать ИИ-модели с 405 млрд. параметрами.
HP ZGX Nano AI Station поступит в продажу этой осенью. цена пока не сообщается.