Google süni intellektlə idarə olunan “pilotsuz” Android sistemi üzərində işləyir

Android Authority-nin məlumatına görə, Google hazırda Computer Control (“Kompüter Nəzarəti”) adlanan yeni Android funksiyasını hazırlayır. Bu xüsusiyyət sayəsində süni intellekt və etibarlı tətbiqlər digər proqramlara nəzarət edə biləcək, yəni smartfondan insan yerinə istifadə edə biləcək.
Yeni sistem şirkətin “agent İİ” adlandırılan daha geniş təşəbbüsünün bir hissəsidir — məqsəd məlumat axtarma, xidmət bronlama və alış-veriş kimi işləri tam avtonom şəkildə yerinə yetirə bilən ağıllı köməkçilər yaratmaqdır.
Oxşar konsepsiyalar daha əvvəl Rabbit kimi startaplar tərəfindən sınaqdan keçirilmişdi (məsələn, uğursuz R1 cihazı), lakin Google bu ideyanı birbaşa əməliyyat sistemi səviyyəsində inkişaf etdirməyə qərar verib. Computer Control çərçivəsi Virtual Device Manager servisi üzərində qurulur. Bu servis virtual ekranlar və virtual giriş siqnalları yaradaraq İİ-yə tətbiq interfeysini görmək, düymələrə basmaq və səhifələri sürüşdürmək imkanı verir — istifadəçinin öz qarşılıqlı əlaqəsinə mane olmadan.
Sistemə çıxış yalnız etibarlı müştərilərə veriləcək — yəni Google və ya cihaz istehsalçısı tərəfindən təsdiqlənmiş sertifikatla imzalanmış tətbiqlərə. İstifadəçi avtomatlaşdırmanı əl ilə təsdiqləməlidir, bu da mümkün sui-istifadələrin qarşısını almaq üçün vacib təhlükəsizlik tədbiridir. Beləliklə, bu texnologiya “ağıllı agentlərin” Android-də təhlükəsiz və idarəolunan şəkildə tətbiqi üçün baza yaradır.
Əgər inkişaf plan üzrə getsə, Computer Control funksiyası 2026-cı ildə Android 17 ilə birlikdə təqdim oluna bilər. Bu, smartfonların yalnız məsləhət verən köməkçilərdən çıxıb, tam avtonom şəkildə tapşırıqları yerinə yetirən, tətbiqləri açan və məlumat axtaran “aktiv agentlərə” çevrilməsi istiqamətində böyük addım olacaq.