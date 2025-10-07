Унифицированное облачное хранилище myQNAPcloud One для резервного копирования NAS

Летом 2025 года компания QNAP представила бета-версию собственного облачного сервиса myQNAPcloud One, предназначенного для резервного копирования содержимого сетевых хранилищ данных (NAS). Новая платформа, которая работает на основе подписки, объединяет улучшенную версию публичного облака myQNAPcloud Storage, прекрасно зарекомендовавшего себя за 2 года работы, и новую объектную систему хранения myQNAPcloud Object. myQNAPcloud Object представляет собой S3-совместимую объектную службу хранения с функцией Object Lock для дополнительной гарантии неизменности данных, которая особенно подходит для корпоративных развертываний, требующих облачного хранения.

myQNAPcloud Storage предлагает бесшовное, высокопроизводительное и безопасное хранилище, которое интегрируется с решениями для резервного копирования QNAP NAS. Сервис предоставляет возможность формирования гибридного хранилища, упрощающего создание копий данных, синхронизацию и обмен файлами. В то же время сервис myQNAPcloud Object, который был создан с целью удовлетворения растущего спроса на масштабируемое облачное хранилище, поддерживает работу с Data Lake, долгосрочное архивирование и резервное копирование. В новом решении также реализована совместимость с AWS S3, благодаря чему упрощается процесс миграции.

Платформа myQNAPcloud One предлагает гибкие тарифные планы, стоимость которых стартует от 8,39 доллара в месяц или 83,99 доллара в год, с возможностью приобретения емкости от 1 ТБ. Цена предложения от QNAP существенно ниже по сравнению с аналогичными предложениями конкурентов. Кроме того, в случае с myQNAPcloud One, не требуется дополнительная плата за передачу данных и запросы API, что обеспечивает предсказуемую и понятную модель ценообразования для бизнеса.

В QNAP подчеркивают, что платформа myQNAPcloud One разработана с учетом строгих стандартов конфиденциальности и безопасности. При необходимости может быть обеспечена неизменяемость данных, что гарантирует защиту от программ-вымогателей, случайного удаления и несанкционированного изменения. Кроме того, такая модель помогает в удовлетворении нормативных требований в таких отраслях, как здравоохранение, финансы и образование.

Работа myQNAPcloud One поддерживается 13 ЦОД компании, расположенными в различных регионах по всему миру, благодаря чему обеспечиваются доступ с малой задержкой и стабильная производительность. На текущий момент в myQNAPcloud One загружено уже более 600 миллионов файлов.

Поддержка глобальных стандартов

myQNAPcloud One соответствует ведущим международным нормам и стандартам сертификации, обеспечивая полную защиту ваших данных, их конфиденциальность и безопасность.

В их число входят:

Обеспечивает конфиденциальность и суверенитет персональных данных в соответствии с требованиями ЕС. HIPAA: Соответствует строгим стандартам защиты медицинских данных, обеспечивая сохранность конфиденциальной информации.

Подтверждено независимыми аудитами на надежность безопасности, доступности и контроля конфиденциальности. PCI-DSS: Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт для защиты критически важной информации о финансовых транзакциях.

Сертификаты ISO:

Руководства по безопасности облачных сервисов, усиливающие контроль доступа и эксплуатационные гарантии. ISO 27018: Ориентирован на защиту персональных данных в облаке, предотвращение неправомерного использования или утечки конфиденциальной информации.

Получить больше информации о myQNAPcloud One (Beta) и узнать о доступных планах подписки на сервис, вы можете по этой ссылке.