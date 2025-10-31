Google: Android spam və fırıldaqçılıq mesajlarına qarşı iOS-dan daha etibarlıdır

Google kibertəhlükəsizlik ayı çərçivəsində YouGov analitik şirkəti ilə birgə keçirdiyi yeni tədqiqatın nəticələrini açıqlayıb. Araşdırmada ABŞ, Hindistan və Braziliyadan 5000-dən çox smartfon istifadəçisi iştirak edib. Məlum olub ki, Android istifadəçiləri spam və fırıldaqçılıq SMS-ləri ilə iPhone sahiblərinə nisbətən xeyli az rastlaşırlar.
Tədqiqatın nəticələrinə görə, Android istifadəçiləri iPhone sahiblərinə nisbətən 58% daha az hallarda həftə ərzində ən azı bir saxtakarlıq mesajı alırlar. Google Pixel cihazlarında bu göstərici 96%-ə qədər yüksəlir. Əksinə, iOS istifadəçiləri 65% daha çox hallarda həftədə üç və ya daha çox spam mesajı aldıqlarını bildiriblər.
Google bu fərqi bir neçə texnologiyanın birləşməsi ilə izah edir:
-
RCS mesajlarının daimi yoxlanılması,
-
“Mesajlar” və “Telefon” tətbiqlərində daxili filtrasiya sistemləri,
-
və şübhəli mətn və zəngləri analiz edən süni intellekt modelləri.
Şirkətin məlumatına görə, təkcə son bir ayda Android sistemi 10 milyarddan çox şübhəli zəng və mesajı bloklayıb, həmçinin 100 milyondan artıq zərərli nömrəni aşkar edib.
Müstəqil ekspertlər də Google-un nəticələrini təsdiqləyiblər. Leviathan Security Group tərəfindən aparılan araşdırmaya əsasən, xüsusilə Pixel seriyasında olan Android smartfonları fırıldaqçılıq və fişinq hücumlarına qarşı ən yüksək səviyyədə qoruma təmin edir. Üstünlüklər sırasında:
-
ağıllı mesaj filtrasiya sistemi,
-
zəng zamanı risklər barədə avtomatik xəbərdarlıqlar,
-
və şübhəli tətbiqlərin quraşdırılmasına qarşı müdafiə yer alır.
Google bildirir ki, gələcəkdə də süni intellekt əsasında təhlükəsizlik sistemlərini inkişaf etdirməyə davam edəcək. Şirkət ümid edir ki, zamanla istifadəçilər daha az spam və fişinq mesajı alacaq, Android isə mobil təhlükəsizlik sahəsində ən etibarlı platformalardan biri olacaq.