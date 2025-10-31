OpenAI представил ИИ-агента Aardvark для поиска уязвимостей в программном коде

Компания OpenAI объявила о запуске ИИ-агента Aardvark, работающего на базе GPT‑5. Инструмент предназначен для выявления уязвимостей в программном коде.

Aardvark может анализировать репозитории кода, выявлять в них уязвимости и предлагать решения для их устранения. После обнаружения уязвимости ИИ-агент проверяет их в изолированной среде, чтобы подтвердить наличие проблемы, а затем классифицирует по степени риска (от критических до незначительных). Каждая обнаруженная уязвимость сопровождается комментариями к коду, что помогает разработчикам понять суть проблемы. Для вариантов исправлений уязвимостей агент использует инструмент OpenAI Codex.

ИИ-агент не вносит изменения самостоятельно, оставляя финальное решение за человеком. Такой подход снижает риск ложных срабатываний и позволяет разработчикам контролировать процесс.

OpenAI заявляет, что во время тестов на наборе репозиториев Aardvark выявил 92% «известных и синтетических» уязвимостей. Компания уже несколько месяцев использует ИИ-агента для работы со своими кодовыми базами.

В настоящее время Aardvark находится на стадии закрытого бета‑тестирования, для участия нужно заполнить специальную форму.