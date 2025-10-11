spot_img
11 октября, 2025
Apple iOS 26.1 yeniləməsini hazırlayır — hansı yeniliklər gəlir?

Apple, iOS 26 üçün ilk böyük yeniləməni — iOS 26.1 versiyasını ictimai beta şəklində istifadəyə verib. Bu versiyada ağıllı funksiyaların əhatə dairəsi genişlənir, həmçinin interfeys və proqramların xırda, amma vacib təkmilləşdirmələri yer alır.

İnterfeys

Yeni Liquid Glass dizayn konsepsiyası daha da cilalanıb: ikonaların ətrafındakı işıq əks olunması effekti bir qədər yumşaldılıb; “Foto” kimi proqramlarda naviqasiya panelləri indi daha mat və oxunaqlı görünür; “Ayarlar” menyusundakı başlıqlar və əsas ekrandakı qovluq adları artıq sola yerləşdirilib, əvvəlki kimi mərkəzdə deyil.

Bəzi idarəetmə elementləri də dəyişib:

  • “Foto” tətbiqində video irəli/sürüşdürmə çubuğu yenilənib.

  • “Safari”də aşağıdakı tab paneli bir qədər genişlənib.

  • “Ekran parametrləri” bölməsində indi iOS 26 üslubunda divar kağızları göstərilir (əvvəl iOS 18 idi).

Apple Intelligence

Yeni süni intellekt funksiyaları artıq bir neçə dildə aktivdir:
danimarka, holland, norveç, portuqal, isveç, türk, ənənəvi çin və vyetnam dilləri.

AirPods üçün “Live Translation” (canlı tərcümə) funksiyası da yenilənib — artıq yapon, koreya, italyan və çin (ənənəvi və sadələşdirilmiş) dillərində işləyir. Bu sayədə qulaqlıqlar canlı tərcümə cihazı kimi istifadə oluna bilər.

Standart proqramlar

Ən nəzərəçarpan dəyişiklik “Saat” tətbiqindədir: artıq zəngi söndürmək üçün ekranı sürüşdürmək lazımdır, sadəcə toxunmaq kifayət etmir. Bu, səhvən “Ertele” düyməsinə basaraq zəngi gecikdirməyin qarşısını alır.

Apple Music-də jestlə mahnı dəyişdirmə imkanı əlavə olunub — indi mahnı adının üzərində sürüşdürməklə trek dəyişmək olar.

Fitness tətbiqində tam fərdiləşdirilmiş məşq planları yaratmaq mümkündür: növ, müddət, kalori hədəfi və yüklənmə səviyyəsi təyin olunur.
Telefon proqramında isə rəqəmsal klaviatura Liquid Glass üslubunda yenilənib.

iPad üçün yeniliklər

iPadOS 26.1-də Slide Over funksiyası geri qayıdıb — indi bir proqramı digərinin üzərində pəncərə kimi açmaq mümkündür (məsələn, eyni anda messencer və qeydlər üçün).
Bundan başqa, xarici mikrofonların səs gücünü tənzimləmək artıq daha rahatdır — bu, kontent yaradıcıları üçün faydalı olacaq.

Buraxılış

iOS 26.1 bütün iOS 26-u dəstəkləyən cihazlarda əlçatan olacaq. Sabit versiyanın çıxışı — 2025-ci ilin oktyabr sonu və ya noyabrın əvvəlində gözlənilir.

