11 октября, 2025
Первый автомобиль “Zeekr 001” в лотерее Bakcell передан победителю!

Bakcell

Лидер инноваций Bakcell в рамках своей мега-лотереи вручил первый автомобиль “Zeekr 001” его новому владельцу. Победителем, выбранным с помощью искусственного интеллекта, стал Джафар Джафарзаде, который сегодня получил свой автомобиль.

Но это только начало и в ближайшие недели еще 12 автомобилей “Zeekr 001” найдут своих счастливых обладателей!

Абоненты Bakcell принимают участие в лотерее, приобретая пакеты “Шанс”. Участники получают возможность выиграть iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю и Porsche Cayenne в финале.

На данный момент один участник уже выиграл Zeekr 001, а шесть участников iPhone 17. Следующим победителем можешь стать ты!

Приумножь свои шансы прямо сейчас!

Купи пакет “Шанс” и присоединись к числу победителей:

  • Пакет “Шанс” за 1 AZN — 3 шанса + 10 внутрисетевых минут → *808#3#YES
  • Пакет “Шанс” за 5 AZN — 25 шансов + 100 внутрисетевых минут → *808#25#YES
  • Пакет “Шанс” за 20 AZN — 150 шансов + 400 внутрисетевых минут → *808#150#YES

Подробнее на сайте: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

