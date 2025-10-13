Apple bu həftə yeni məhsullarını təqdim edəcək

Bloomberg jurnalisti Mark Gurmanın məlumatına görə, Apple bu həftə bir sıra yeni cihazlarını təqdim edəcək. Şirkət bu dəfə ənənəvi təqdimat tədbirindən imtina edərək, mətbuat relizləri və YouTube-da qısa videolar formatında elanlarla kifayətlənəcək.
Yeniliklər arasında iPad Pro planşeti, yüngülcə yenilənmiş Vision Pro artırılmış reallıq eynəyi və əsas səviyyəli 14 düymlük MacBook Pro modelinin olacağı gözlənilir. Bütün bu cihazlarda yeni M5 prosessoru istifadə ediləcək.
Yeni iPad Pro minimal olaraq 12 GB yaddaş təklif edəcək. Çoxnüvəli CPU testlərində məhsuldarlıq 12%, qrafik performans isə 36% artacaq. Planşetin korpusunun arxasındakı “iPad Pro” yazısı isə tamamilə çıxarılacaq.
Vision Pro eynəyi yardımçı R2 çipi ilə təchiz olunacaq və daha rahat başlıq ilə komplektdə təqdim ediləcək. Qurğu həmçinin Wi-Fi 6 dəstəyini qoruyub saxlayacaq.
Yeni 14 düymlük MacBook Pro modeli isə M5 çipindən başqa ciddi dəyişikliklər almayacaq. Daha güclü prosessor variantları ilə modellərin gələn ilin əvvəlində satışa çıxarılması planlaşdırılır.