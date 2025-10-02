Amazon представил три модели ридеров серии Kindle Scribe

Компания Amazon обновила устройства для чтения электронных книг серии Kindle Scribe, представив версии с черно-белыми и цветными экранами. Все модели получили 11-дюймовый экран и новые ИИ-функции для работы с заметками. Производитель выпустил три версии: Kindle Scribe с подсветкой, Kindle Scribe без подсветки и Kindle Scribe Colorsoft с цветным экраном.

Модель Kindle Scribe (2025) оснащена сенсорным E-Ink-дисплеем с антибликовым покрытием, симметричными рамками и плотностью пикселей в 300 ppi. Толщина устройства составляет всего 5,4 мм, а вес — 400 гр. Устройство на 40% быстрее пишет и перелистывает страницы, чем предшественник. Дисплей оснащен новым текстурированным стеклом для улучшения скольжения электронного пера и как заявляет производитель, напоминает лист бумаги и по размеру, и по ощущениям. За производительность отвечает четырехъядерный процессор с 32 или 64 Gb памяти. Версия без подсветки получила только 16 Gb. Автономность ридера с подсветкой составляет 12 недель, без — 16 недель.

Версия Kindle Scribe Colorsoft (2025) получила цветной дисплей на электронных чернилах с плотностью пикселей 150 ppi. Amazon отмечает, что эта модель оснащена технологией отображения, которая создает мягкие цвета, не раздражающие как ЖК-дисплеи глаза. Компания также разработала новый движок рендеринга, улучшающий цветопередачу и обеспечивающий быстрое и естественное письмо. Пользователи могут писать, рисовать и делать пометки одним из 10 цветов пера или выделять текст маркером одного из пяти цветов. Заявлена автономность в несколько недель, сколько – не уточняется.

Поддержка ИИ позволяет искать сделанные рукописные записи в блокнотах и получать для них краткие сводки. До конца года устройства также будут оснащены новыми функциями чтения на базе искусственного интеллекта. Функция Story so Far позволит пользователям дочитать книгу до конца с того места, где они остановились ранее. Функция Ask this Book позволит выделять любой отрывок текста во время чтения и получать ответы без спойлеров на вопросы о таких вещах, как мотив персонажа или значение сцены.

Цены на ридеры:

Kindle Scribe (32 Gb) — $499,99;

Kindle Scribe (64 Gb) — $549,99;

Kindle Scribe без подсветки (16 Gb) — $429,99;

Kindle Scribe Colorsoft (32 Gb) —$629,99;

Kindle Scribe Colorsoft (64 Gb) — $679,99.

В комплект поставки входят стилус Premium Pen со сменными наконечниками и кабель питания. Цветная и черно-белая версии поступят в продажу в конце 2025 года, а модель без подсветки – в начале следующего.