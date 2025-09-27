Yeni iPhone 17 modellərinin avtonomluğu rəqiblərlə müqayisə edildi

Apple yeni iPhone 17 seriyasında batareya ömrünü nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşdırıb – bunu real testlər də təsdiqləyir. Lakin bu yeniliklər cihazları rəqiblərlə müqayisədə necə göstərir? Bunun cavabını Geek Abhishek adlı YouTube bloqeri axtardı: o, iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max modellərini digər flaqmanlarla müqayisə etdi.
Testdə iki Apple modeli – iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max – iştirak edib. Onlara rəqib kimi isə Samsung Galaxy S25, S25 Ultra, iQOO 13, OnePlus 13 və Google Pixel 9 Pro XL çıxış edib. Maraqlıdır ki, bu cihazların hamısında Apple modellərindən daha iri tutumlu batareyalar quraşdırılıb.
Eksperimentin dəqiqliyi üçün bütün smartfonlarda eyni parametrlər tənzimlənib. Test zamanı cihazlarda eyni anda video izləmə, kamera ilə çəkiliş və oyunların işə salınması kimi əməliyyatlar həyata keçirilib.
Test nəticələri belə olub: ilk sırada gözlənilmədən Galaxy S25 Ultra sönüb — 7 saat 2 dəqiqə işləyib. Ardınca iPhone 16 (7:10) və Galaxy S25 (7:14) sıradan çıxıb. iPhone 17 bir qədər artıq — 7 saat 33 dəqiqə dözüb. Ondan sonra OnePlus 13 (7:34) və iPhone 16 Pro Max (7:38) dayanıb. Google Pixel 9 Pro XL təəccübləndirərək 7 saat 49 dəqiqə işləyib. iQOO 13 isə daha da irəli gedərək 8 saat 41 dəqiqə nəticə göstərib. Qalib isə iPhone 17 Pro Max olub — cihaz 8 saat 57 dəqiqə (demək olar ki, 9 saat) dayanıb.
Bu test bir daha göstərir ki, smartfonun avtonomluğuna təkcə batareyanın tutumu təsir etmir — optimizasiya, proqram təminatı və çipin səmərəliliyi kimi amillər də mühüm rol oynayır.