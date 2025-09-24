Yeni HUAWEI FreeClip 2 qulaqcıqları daxili tərcüməçi ilə təchiz olunub

HUAWEI açıq tipli TWS qulaqcıqlarının ikinci nəsli olan FreeClip 2 modelini təqdim edib. Yeni versiya əvvəlki modelin tanınan “klips” formasını qoruyub saxlayıb, lakin daha yüngül olub və HarmonyOS əsaslı süni intellekt funksiyalarının dəstəklənməsi də daxil olmaqla bir sıra yeniliklər əldə edib.
FreeClip 2 qulaqcıqları hər biri cəmi 5,1 qram çəkiyə malikdir və IP57 standartına uyğun suya və toza qarşı qorunur — bu göstərici yeni Apple AirPods Pro 3-lə eynidir. Şarj qabı isə IP54 standartını dəstəkləyir. Səs keyfiyyətinə 10,8 mm diametrli iki dinamik sürücü cavabdehdir. Qulaqcıqlar SBC, AAC və L2HC kodeklərini dəstəkləyir. Bundan əlavə, məkanlı səs texnologiyası və adaptiv səs səviyyəsinə nəzarət funksiyaları da mövcuddur.
Ən əsas yenilik yeni süni intellekt çipi və NPU prosessorunun inteqrasiyasıdır. Onların sayəsində cihazda sinxron tərcümə, səsli köməkçi, naviqasiya göstərişləri və ağıllı idarəetmə kimi funksiyalar meydana gəlib. Zənglər üçün isə üç mikrofonlu səsboğucu sistem quraşdırılıb. Bundan başqa, itirilmiş qulaqcıqları axtarma funksiyası da mövcuddur.
HUAWEI-nin məlumatına görə, qulaqcıqların avtonom işləmə müddəti 9 saata qədər, şarj qabı ilə birlikdə isə 38 saata qədərdir. Yarım saatlıq şarj təxminən 3 saatlıq istifadə imkanı verir.
FreeClip 2 qara, ağ və mavi rənglərdə təklif olunur və qiyməti təxminən 182 ABŞ dolları təşkil edir. Satışlar Çində 20 oktyabr tarixində başlayacaq.