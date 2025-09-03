Yeni Acer planşetləri prosessorları ilə təəccübləndirir

IFA 2025 sərgisində Acer Iconia ailəsinə aid yeni planşetləri təqdim edib. Bu modellər OLED displeyləri və nisbətən aşağı qiyməti ilə seçilir. Yeniliklər həm multimedia həvəskarlarının, həm də iş və təhsil üçün universal planşet axtaranların diqqətini çəkməlidir.
Modellər Iconia X12 və Iconia X14 adlanır. Birincisi 2560×1600 icazəli 12,6 düymlük ekranla, ikincisi isə 1920×1200 icazəli 14 düymlük ekranla təchiz olunub. Hər iki yenilikdə 8000 mA·s tutumlu batareya, microSD dəstəyi, 8 GB-a qədər əməli yaddaş və 256 GB yaddaş mövcuddur. Əməliyyat sistemi olaraq Android 15 göstərilib. Kiçik model üçün klaviatura və stilus da nəzərdə tutulub.
Iconia X12 2022-ci ildə təqdim edilmiş MediaTek Helio G99 çipi üzərində işləyir. Iconia X14 modeli isə daha çox suallar doğurur. Çünki burada 12 nm texnoloji proses əsasında hazırlanmış, əsasən televizorlarda istifadə olunan Allwinner A733 prosessorundan istifadə olunub. Bu, avtonom işləmə vaxtına da ciddi təsir edib: X12 üçün 16 saata qədər iş müddəti vəd olunur, X14 isə cəmi 10 saat işləyə bilir.
Satışlara noyabr ayında ABŞ, Avropa və digər regionlarda başlanacaq. Iconia X12-nin qiyməti 320 dollar, Iconia X14-ün qiyməti isə 340 dollar təşkil edəcək. Bundan əlavə, şirkət IPS ekranlı və eyni prosessorlu iki Iconia A seriyalı planşet hazırlayır.