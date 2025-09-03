Vision Air ilə Apple qarışıq reallığı daha geniş auditoriyaya təqdim etməyi planlaşdırır

Apple şirkəti Vision Pro-nun iki əsas çatışmazlığını aradan qaldırmağı planlaşdırır: çəki və qiymət. Vision Air əvvəlkindən təxminən iki dəfə yüngül və iki dəfə ucuz olacaq. Bu barədə tanınmış insayder Min-Çi Kuo məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Apple bir neçə ay ərzində Vision Air-dən, bütün dövrlərdə satılan Vision Pro-dan iki dəfə çox satmağı hədəfləyir. Xatırladaq ki, Vision Pro-nun satışları artıq 400 min ədədi keçib.
Hazırda Vision Pro-nun qiyməti 3 500 dollardır. Sadə hesablamalar göstərir ki, yeni cihazın qiyməti təxminən 1 750 dollar olacaq.
Kuonun məlumatını dolayı yolla insayder Kosutami də təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, Apple yeni qurğunun çəkisini minimuma endirmək üçün batareya korpusunu və bəzi daxili elementləri titandan hazırlayacaq.
Bundan əlavə, Apple kontent problemini tam həll etmək üçün oyun mühərrikləri istehsalçıları ilə aktiv əməkdaşlıq edir. Vision Air həm tam miqyaslı VR-oyunları işə sala biləcək, həm də klassik oyunları virtual ekranda göstərməyə imkan verəcək.