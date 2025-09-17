В YouTube станет возможно вести одновременно трансляции в горизонтальном и вертикальном форматах

На мероприятии Made on YouTube было анонсировано несколько новых функций, которые в будущем получит видеоплатформа. Как отмечает администрация платформы – это самое крупное обновление YouTube Live за всю историю. Нововведения касаются как авторов, так и зрителей. Среди них — одновременные трансляции в горизонтальном и вертикальном форматах, возможность для авторов запускать мини-игры, подготовленные искусственным интеллектом подборки лучших моментов, реакции на события в прямом эфире и новые форматы рекламы.

Пользователи смогут вести стримы одновременно в горизонтальном и вертикальном форматах. Для зрителей такие трансляции будут автоматически подстраиваться под экран устройства. Например, вертикальный формат будет автоматически включаться на смартфонах, а горизонтальный — на компьютерах. Все зрители смогут переписываться в общем чате.

Другие функции:

Интеграция Playables в раздел Live. Playables — это каталог бесплатных мини-игр, ранее доступных только на главной странице. Авторы смогут играть для зрителей в такие популярные игры как Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask и Trivia Crack. Playables;

Новые трансляции в вертикальном формате для реакций. Авторы смогут смотреть контент с YouTube вместе со своими зрителями;

Реклама во время трансляций будет отображаться сбоку, чтобы не прерывать стрим;

ИИ автоматически выберет лучшие моменты трансляции и превратит их в короткие видео, которые можно публиковать;

Режим Practice Mode позволит протестировать настройки, не опасаясь случайного выхода в прямой эфир;

Прямые трансляции только для платных подписчиков.

На данное время новые функции уже тестируются, доступ обещают в течение ближайших месяцев.