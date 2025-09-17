spot_img
17 сентября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ YouTube станет возможно вести одновременно трансляции в горизонтальном и вертикальном форматах

В YouTube станет возможно вести одновременно трансляции в горизонтальном и вертикальном форматах

YouTube

На мероприятии Made on YouTube было анонсировано несколько новых функций, которые в будущем получит видеоплатформа. Как отмечает администрация платформы – это самое крупное обновление YouTube Live за всю историю. Нововведения касаются как авторов, так и зрителей. Среди них — одновременные трансляции в горизонтальном и вертикальном форматах, возможность для авторов запускать мини-игры, подготовленные искусственным интеллектом подборки лучших моментов, реакции на события в прямом эфире и новые форматы рекламы.

Пользователи смогут вести стримы одновременно в горизонтальном и вертикальном форматах. Для зрителей такие трансляции будут автоматически подстраиваться под экран устройства. Например, вертикальный формат будет автоматически включаться на смартфонах, а горизонтальный — на компьютерах. Все зрители смогут переписываться в общем чате.

Другие функции:

  • Интеграция Playables в раздел Live. Playables — это каталог бесплатных мини-игр, ранее доступных только на главной странице. Авторы смогут играть для зрителей в такие популярные игры как Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask и Trivia Crack. Playables;
  • Новые трансляции в вертикальном формате для реакций. Авторы смогут смотреть контент с YouTube вместе со своими зрителями;
  • Реклама во время трансляций будет отображаться сбоку, чтобы не прерывать стрим;
  • ИИ автоматически выберет лучшие моменты трансляции и превратит их в короткие видео, которые можно публиковать;
  • Режим Practice Mode позволит протестировать настройки, не опасаясь случайного выхода в прямой эфир;
  • Прямые трансляции только для платных подписчиков.

На данное время новые функции уже тестируются, доступ обещают в течение ближайших месяцев.

Предыдущая статья
Официально: даты выхода стабильной сборки One UI 8 на устройствах Samsung
Следующая статья
OpenAI внедрит систему проверки возраста пользователей чат-бота ChatGPT
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,882ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»