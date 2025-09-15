Сиквел «Братья Супер Марио в кино» выйдет в апреле 2026 года

spot_img
15 сентября, 2025
Состоялся анонс Super Mario Galaxy Movie, который станет сиквелом анимационного фильма «Братья Супер Марио в кино». Картину, которая выйдет в апреле 2026 года, анонсировали в ходе презентации Nintendo Direct. Был показан короткий дебютный тизер, в котором можно увидеть анимацию со знакомыми персонажами.

Деталей о сюжете фильма пока нет, но известно, что это будет своего рода адаптация дилогии платформеров Super Mario Galaxy. К своим ролям вернутся все ключевые актеры первой ленты: Крис Пратт, Джек Блэк, Чарли Дэй, Аня Тейлор-Джой и Кигэн-Майкл Ки. Производством вновь займется студия Illumination.

Премьера первой части «Братья Супер Марио в кино» состоялась в 2023 году, мультфильм стал одним из самых кассовых релизов года. Сборы ленты по миру превысили 1,3 млрд. долларов.

