Samsung Galaxy S26 Ultra gecə çəkilişlərində daha güclü olacaq

Samsung Galaxy S26 seriyasının təqdimatına təxminən dörd ay qalsa da, yeni flaqman haqqında əksər məlumatlar artıq məlumdur. İndi isə Galaxy S26 Ultra-nın kamera imkanları üzə çıxıb: smartfon əvvəlki modeldəki kimi dörd arxa kameraya sahib olacaq, amma gecə çəkilişlərinin keyfiyyəti xeyli yaxşılaşdırılacaq.
@UniverseIce insayderin məlumatına görə, gələcək flaqmanın kamera konfiqurasiyası aşağıdakı kimi olacaq:
- Əsas modul – 200 MP, f/1.4 diafraqma ilə
-
Ultra geniş bucaq – 50 MP, f/1.9
-
3x zoom teleobyektiv – 12 MP, f/2.4
-
5x zoom teleobyektiv – 50 MP, f/2.9
Galaxy S25 Ultra ilə müqayisədə əsas və periskop kameraların diafraqması genişləndirilib. Bu dəyişiklik sayəsində əsas sensor 47% daha çox işıq, periskop kamera isə 38% daha çox işıq qəbul edə biləcək. Nəticədə zəif işıqda çəkilişlərdə səs-küy azalacaq, detallar isə daha aydın görünəcək.
Üstəlik, 12 MP-lik teleobyektiv əvvəlki 10 MP-lik versiya ilə müqayisədə 20% daha yüksək icazəyə malikdir ki, bu da şəkillərin dəqiqliyini artıracaq.