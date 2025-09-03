spot_img
4 сентября, 2025
spot_img
ДомойAI / ML100 самых влиятельных персон в мире искусственного интеллекта по мнению журнала TIME

100 самых влиятельных персон в мире искусственного интеллекта по мнению журнала TIME

TIME100 AI 2025

Журнал TIME представил свой ежегодный рейтинг TIME100 AI 2025 самых влиятельных персон в мире искусственного интеллекта. Смысл рейтинга заключается в том, чтобы показать, что направление, в котором будет двигаться эта технология, определяют не машины, а люди: ученые, предприниматели, люди искусства и политики. Разбили в итоге всех на группы: Лидеры, Новаторы, Формирующие (определяющие) будущее и Мыслители.

Следует отметить, что во всех ключевых категориях рейтинга — от технологических визионеров до мыслителей, формирующих глобальную этику ИИ — китайские имена. Так, например, в числе Лидеров, формирующих глобальную этику искусственного интеллекта:

  • Жэнь Чжэнфэй (Huawei) — архитектор стратегии полной автономии в ИИ. Его разработки, такие как чипы Ascend, фреймворк MindSpore и модель Pangu, закладывают фундамент будущего.
  • Лян Вэньфэн (DeepSeek) — бросил вызов OpenAI, представив открытую модель R1, требующую существенно меньших вычислительных ресурсов.
  • Дженсен Хуанг (NVIDIA) — стоит за революцией в аппаратном обеспечении для ИИ. Многие называют его «крестным отцом» индустрии.
  • Вэй Чжецзя (TSMC) — без его технологии не появился бы ни один крупный AI-процессор.

Среди Новаторов, превращающих амбициозные идеи в реальные технологии:

  • Ван Синсин (Unitree) — лидер в области воплощённого интеллекта (Embodied AI), создатель человекоподобного робота H1.
  • Пэн Цзюнь (Pony.ai) — первопроходец в коммерциализации беспилотных такси и грузовиков в Китае.
  • Эдвин Чен (Surge AI) — основатель стартапа по разметке данных, который уже оценен в $25 млрд. Его философия проста: качественные данные — это основа всего.

Среди Мыслителей — идеологов и политиков, задающих этический вектор развития ИИ:

  • Фей-Фей Ли — профессор Стэнфорда, чья работа над ImageNet стала катализатором революции в компьютерном зрении. Сегодня она активно пропагандирует идею «человеко-ориентированного ИИ».
  • Сюэ Лань (Университет Цинхуа) — ключевой эксперт Китая в области регулирования и управления ИИ, участник глобальных переговоров по этическим вопросам.
Предыдущая статья
BMW показал концепт электромотоцикла Motorrad Vision CE для езды без шлема
Следующая статья
Представлена технология Dolby Vision 2
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,891ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»