100 самых влиятельных персон в мире искусственного интеллекта по мнению журнала TIME

Журнал TIME представил свой ежегодный рейтинг TIME100 AI 2025 самых влиятельных персон в мире искусственного интеллекта. Смысл рейтинга заключается в том, чтобы показать, что направление, в котором будет двигаться эта технология, определяют не машины, а люди: ученые, предприниматели, люди искусства и политики. Разбили в итоге всех на группы: Лидеры, Новаторы, Формирующие (определяющие) будущее и Мыслители.

Следует отметить, что во всех ключевых категориях рейтинга — от технологических визионеров до мыслителей, формирующих глобальную этику ИИ — китайские имена. Так, например, в числе Лидеров, формирующих глобальную этику искусственного интеллекта:

Жэнь Чжэнфэй (Huawei) — архитектор стратегии полной автономии в ИИ. Его разработки, такие как чипы Ascend, фреймворк MindSpore и модель Pangu, закладывают фундамент будущего.

Лян Вэньфэн (DeepSeek) — бросил вызов OpenAI, представив открытую модель R1, требующую существенно меньших вычислительных ресурсов.

Дженсен Хуанг (NVIDIA) — стоит за революцией в аппаратном обеспечении для ИИ. Многие называют его «крестным отцом» индустрии.

Вэй Чжецзя (TSMC) — без его технологии не появился бы ни один крупный AI-процессор.

Среди Новаторов, превращающих амбициозные идеи в реальные технологии:

Ван Синсин (Unitree) — лидер в области воплощённого интеллекта (Embodied AI), создатель человекоподобного робота H1.

Пэн Цзюнь (Pony.ai) — первопроходец в коммерциализации беспилотных такси и грузовиков в Китае.

Эдвин Чен (Surge AI) — основатель стартапа по разметке данных, который уже оценен в $25 млрд. Его философия проста: качественные данные — это основа всего.

Среди Мыслителей — идеологов и политиков, задающих этический вектор развития ИИ: