5 сентября, 2025
Государственный Историко-Архитектурный Заповедник “Ичеришехер” частично перевел свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

AzInTelecom

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики №718 «О создании Правительственного облака (G-cloud) и предоставлении облачных услуг».

В соответствии с данным Указом информационные системы и ресурсы Государственного Историко-Архитектурного Заповедника “Ичеришехер” были переведены в «Правительственное облако».

Основные цифровые ресурсы учреждения были частично размещены в Бакинском дата-центре ООО «AzInTelecom».

Со стороны ООО «AzInTelecom» Государственному историко-архитектурному заповеднику «Ичеришехер» была предоставлена облачная услуга виртуального сервера – IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Это позволило учреждению обеспечить высокую доступность своих критически важных информационных систем.

О «Правительственном облаке»

Проект «Правительственное облако» реализуется ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Холдинга.  В рамках проекта осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в Основной дата-центр в Баку и Резервный дата-центр в Евлахе. В результате миграции сокращаются ИТ-расходы учреждений, информационные системы аккумулируются внутри страны в едином центре, обеспечивается повышенный уровень информационной безопасности и круглосуточный (24/7) мониторинг.

Представлен легкий бизнес-ноутбук Acer TravelMate X4 14 AI
