OPPO Find X9 Pro peşəkar 11 000 dollarlıq kamera ilə müqayisə edildi

OPPO şirkətinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi Çjou Yibao sosial şəbəkə Weiboda maraqlı bir eksperimentin nəticələrini paylaşıb. O, yeni Find X9 Pro smartfonu ilə Hasselblad X2D II 100C adlı peşəkar kameranın çəkdiyi fotoları müqayisə üçün ictimaiyyətə təqdim edib.
Qiymət fərqini nəzərə alsaq — Hasselblad kamerası təxminən 11 000 dollar dəyərindədir — smartfonun nəticələri çox təsirli hesab olunur. Mövcud məlumatlara görə, Find X9 Pro aşağıdakı kameralarla təchiz ediləcək:
-
50 MP əsas sensor – Sony LYT-828 optik sabitləşmə (OIS) ilə
-
50 MP ultra geniş bucaqlı modul
-
200 MP periskop zum kamerasi
Bununla belə, peşəkar kameranın üstünlükləri də aydın görünür. O, daha geniş dinamik diapazon, daha təbii dərinlik effekti və daha böyük piksel ölçüsü (3,76 µm) ilə seçilir. Müqayisə üçün, smartfon kamerasında bu göstərici cəmi 0,5 µm-dir ki, bu da şəkillərin keyfiyyətinə təsir göstərir.
Yeni OPPO Find X9 seriyasının təqdimatı 16 oktyabrda keçiriləcək.