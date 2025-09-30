Opera pullu abunə ilə işləyən süni intellekt brauzerini istifadəyə verdi

Norveçli Opera şirkəti rəsmi olaraq süni intellekt əsaslı yeni Neon brauzerini təqdim edib. Lakin ona yalnız aylıq 19,9 dollar dəyərində abunə alan istifadəçilər giriş əldə edə biliblər.
Neon-un ilkin anonsu hələ may ayında “agent brauzer” kimi verilmişdi, lakin onun iş prinsipi barədə ətraflı məlumat indi açıqlanıb. Brauzer müxtəlif funksiyalara malik bir neçə İİ agenti ilə işləyir. Məsələn, Tasks konkret proses üçün ayrıca iş mühiti yaradır, Do isə həmin tapşırıq çərçivəsində veb-səyyahət funksiyasını yerinə yetirir. Bundan əlavə, istifadəçilər agentlər üçün göstərişləri Cards (“kartlar”) adlı xüsusi formatda yadda saxlaya bilirlər.
Hazırda Neon-a yalnız pullu abunəçilər daxil ola bilir, digərləri isə gözləmə siyahısına yazıla bilər. Opera isə istifadəçi sayını açıqlamır.
Yeni İİ brauzeri ilə Opera Perplexity şirkətinin Comet brauzeri və OpenAI-ın ChatGPT Agent həlli ilə rəqabət aparmalı olacaq. Bundan əlavə, sentyabr ayında Atlassian şirkəti The Browser Company-ni (Dia brauzerinin yaradıcısı) satın alıb, Google isə Gemini funksiyalarını birbaşa Chrome-a inteqrasiya etməyi planlaşdırır.