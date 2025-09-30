В руководстве Nar произошли изменения

30 сентября 2025 произошли изменения в руководстве ООО «Azerfon» (торговая марка Nar). Генеральный директор компании Гуннар Панке покинул занимаемую должность чтобы сосредоточиться на дальнейших профессиональных планах.

Гуннар Панке заявил: «После восьми лет руководства компанией я покидаю пост генерального директора Nar. На протяжении этих лет нашей главной целью было стать самым выгодным брендом в стране, предлагая высококачественные продукты и услуги. Руководствуясь нашим девизом Nar — «Самый близкий тебе» мы реализовали проекты, которые нашли отклик у клиентов, открыли новые возможности и положительно повлияли на жизнь людей по всему Азербайджану. Я очень горжусь нашими совместными достижениями с командой Nar и покидаю компанию с глубокой благодарностью всей команде».

Nar благодарит Гуннара Панке за его высокий профессионализм, целеустремленность и достижения на посту генерального директора и желает ему успехов и достижений в дальнейшей деятельности. Информация о назначении на должность генерального директора будет опубликована в ближайшее время.