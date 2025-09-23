spot_img
24 сентября, 2025
Новый этап городской микромобильности с Azercell

Azercell

Azercell, предоставляющий инновационные решения в сфере мобильной связи в Азербайджане, совместно с ООО «Wingz» внедряет современный подход к городской мобильности. Теперь абоненты смогут оплачивать поездки на самокате непосредственно с баланса своего мобильного номера без необходимости использования дополнительных способов оплаты.

Сервис очень удобен в использовании: для активации скутеров «Wingz» абонент отправляет SMS с семизначным идентификационным номером (ID), указанным на устройстве, в формате «START ID» (START XXXXXXX), на короткий номер 4545, после чего соответствующая сумма списывается с баланса. При досрочном завершении поездки стоимость неиспользованных минут возвращается на баланс. При остановке пользования достаточно отправить на номер 4545 SMS с семизначным идентификационным номером (ID) в формате «STOP ID» (STOP XXXXXXX). В случае, если поездка не остановлена вовремя, плата за каждые последующие 15 минут списывается автоматически.

В течение первых двух недель с момента запуска услуги абоненты Azercell при первой активации получают первые 15 минут поездки в подарок.

Упрощая передвижение по городу, данное решение также способствует развитию концепции «умного города» и популяризации устойчивого образа жизни.

Azercell продолжает внедрять современные технологии в повседневную жизнь абонентов, предлагая удобные, гибкие и инновационные решения.

