NETTY 2025 готовится к старту!

В 2025 году Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY будет проведена в 20-й раз.

Каждый год NETTY выявляет и награждает значимые азербайджанские веб-сайты, мобильные приложения, ресурсы на социальных платформах, актуальные ИТ-проекты и ведущих деятелей в сфере информационных технологий.

Основные номинации конкурса 2025 года:

Электронное государство и цифровизация.

Цифровая экономика, бизнес и стартапы.

Инновации, кибербезопасность, AI.

Наука, образование и цифровая грамотность.

Медиа, культура и креативный контент.

Лайфстайл и туризм XXI века.

Технологии для общества и инклюзивности.

Конкурс традиционно пройдёт в период с октября по декабрь 2025 года и завершится торжественной церемонией награждения победителей.

Мы приглашаем все заинтересованные стороны поддержать легендарный конкурс, став партнёрами премии NETTY 2025.

Партнёрство с NETTY — это не только эффективный способ привлечь внимание к вашим продуктам и услугам, но и возможность подчеркнуть свою роль в развитии инноваций и передовых технологий.

По вопросам партнёрства: [email protected]