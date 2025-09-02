NETTY 2025 готовится к старту!

В 2025 году Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY будет проведена в 20-й раз.
Каждый год NETTY выявляет и награждает значимые азербайджанские веб-сайты, мобильные приложения, ресурсы на социальных платформах, актуальные ИТ-проекты и ведущих деятелей в сфере информационных технологий.
Основные номинации конкурса 2025 года:
- Электронное государство и цифровизация.
- Цифровая экономика, бизнес и стартапы.
- Инновации, кибербезопасность, AI.
- Наука, образование и цифровая грамотность.
- Медиа, культура и креативный контент.
- Лайфстайл и туризм XXI века.
- Технологии для общества и инклюзивности.
Конкурс традиционно пройдёт в период с октября по декабрь 2025 года и завершится торжественной церемонией награждения победителей.
Мы приглашаем все заинтересованные стороны поддержать легендарный конкурс, став партнёрами премии NETTY 2025.
Партнёрство с NETTY — это не только эффективный способ привлечь внимание к вашим продуктам и услугам, но и возможность подчеркнуть свою роль в развитии инноваций и передовых технологий.
По вопросам партнёрства: [email protected]