Представлен недорогой смартфон Vivo Y500 с аккумулятором на 8200 мАч

Компания Vivo представила бюджетный смартфон Y500, отличительной особенностью которого стал самый емкий аккумулятор в истории бренда — 8200 мАч. При этом поддерживается быстрая зарядка на 90 Вт. Компания заявляет, что аккумулятор обеспечивает до 22 часов работы при температуре +40°C и до 16,7 часов непрерывного видео при -20°C. Срока службы батареи — до 6 лет.

Кроме того, смартфон получил пылевлагозащиту по стандарту IP69 и улучшенную защиту от падений. Остальные характеристики стандартны для данного ценового сегмента. Vivo Y500 оснащен плоским AMOLED-экраном с диагональю 6,77 дюймов с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz, ШИМ на 3840 Hz, обеспечивающей защиту от мерцания, и пиковой яркостью 5000 нит.

В качестве процессора используется 4 нм MediaTek Dimensity 7300, который не является флагманским, но обеспечит достойную производительность. За графику отвечает ускоритель Mali-G615. Объем оперативной памяти LPDDR4X может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 128, 256 или 512 Gb.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (f/1.8, EIS) и 2 Мп датчик глубины (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.05). Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-C и две nanoSIM-карты. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Компания заявила, что в Vivo Y500 используются стереодинамики собственной разработки, которые могут передавать звук без искажений даже при скорости ветра в 30 км/c. Габариты составляют 163,10 x 75,9 x 8,23 мм, вес – 213 гр. Смартфон работает на базе Android 15 с оболочкой OriginOS 5.

Цены: 8/128 Gb — $165, 8/256 Gb — $190, 12/256 Gb — $215, 12/512 Gb — $240. На выбор пользователей предложены три расцветки корпуса: фиолетовая, голубая и черная. Продажи на территории Китая уже начались. В других странах смартфон появится под другим названием.