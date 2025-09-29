spot_img
30 сентября, 2025
Motorola iPhone Air-ə rəqib olacaq yeni smartfonunu anons etdi

Motorola şirkəti özünün yeni nəsil, ultra-nazik smartfonu X70 Air modelini rəsmi olaraq anons edib, cihazın ilk tizerini göstərib və təqdimat tarixini də açıqlayıb.

Yayımlanan görüntülərdə smartfonun nane-yaşıl rəngdə və mis rəngli kamera halqaları ilə dizayn olunduğu görünür. Modelin adındakı “Air” sözü onun çox yüngül və incə olacağına işarə edir — bu yaxınlarda təqdim edilən iPhone Air kimi. Digər tərəfdən, “AI” süni intellekt funksiyalarına dəstəyin olacağını göstərir.

Yeni Motorola X70 Air artıq oktyabrın sonunda rəsmi olaraq satışa çıxacaq.

