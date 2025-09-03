Məhkəmə Google-a Chrome-u satmamağa icazə verdi

ABŞ Federal Məhkəməsi Google-a qarşı son 30 ilin ən böyük antinhisar işi üzrə qərar qəbul edib. Şirkət onlayn axtarış bazarında inhisarçı elan olunsa da, məhkəmə ən sərt tədbirlərdən — Chrome brauzerinin satışı və ya Apple-a milyardlarla dollar ödənişlərin qadağan edilməsindən — imtina edib.
Bunun əvəzində Google rəqiblərinə axtarış məlumatlarının bir hissəsinə çıxış verməli olacaq. Məlumatları əldə edə biləcək şirkətlər sırasında Microsoft, DuckDuckGo, hətta OpenAI və Perplexity kimi yeni oyunçular da ola bilər. Bundan başqa, məhkəmə Google-un smartfon istehsalçılarından Play Store-a çıxış müqabilində bütün tətbiqlərini əvvəlcədən quraşdırmağı tələb etməsini qadağan etdi. Lakin axtarış sistemində üstünlük üçün ödənişlər qüvvədə qalır — bu isə illik təxminən 20 milyard dollar qazanan Apple üçün böyük qələbədir.
Ədliyyə Nazirliyi Google-un biznesinin bölünməsi də daxil olmaqla daha sərt tədbirlər tələb edirdi. Qurum «növbəti addımlarını ölçüb-biçəcəyini» bildirib, DuckDuckGo rəhbərliyi isə qərarı yetərincə effektiv hesab etməyib. Google isə Chrome və Android-in satışını tələb etməməsini müsbət qarşılasa da, məlumat mübadiləsi ilə bağlı yeni qaydaların risklərindən narahat olduğunu açıqlayıb.
Google və hökumət 10 sentyabra qədər məhkəməyə tədbirlərin icrası ilə bağlı razılaşdırılmış təklif təqdim etməli və ya fikir ayrılıqlarını göstərməlidir.