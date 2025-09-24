spot_img
25 сентября, 2025
LG 240 Hz tezlikli UltraGear 27GX704A adlı yeni OLED oyun monitorunu təqdim etdi

LG öz oyun monitorları seriyasını yeni model — UltraGear 27GX704A ilə genişləndirib. Yeni monitor yüksək icazə və yenilənmə tezliyi ilə yanaşı, dəqiq rəng ötürülməsi, demək olar ki, ani cavab müddəti və müasir oyun funksiyalarının dəstəyi ilə də seçilir.

Yeni model 26,5 düymlük wOLED panel ilə təchiz olunub. Ekranın icazəsi 2560×1440 piksel, yenilənmə tezliyi 240 Hz, cavab müddəti isə cəmi 0,03 ms (GtG) təşkil edir. Rəng dərinliyi 10 bit, rəng gamutunun əhatə dairəsi isə P3 standartının 98,5%-i səviyyəsindədir. Parlaqlıq SDR rejimində 275 kcd/m², HDR rejimində isə 1300 kcd/m²-ə qədər yüksəlir.

Monitor AMD FreeSync Premium Pro texnologiyasını dəstəkləyir və NVIDIA G-SYNC ilə tam uyğundur. Arxa paneldə iki HDMI 2.1, bir DisplayPort 1.4, iki USB Type-A portu olan mərkəzləşdirilmiş USB həb və 3,5 mm qulaqlıq girişi yerləşdirilib.

Əlavə funksiyalar sırasında flikerin (ekran titrəməsinin) azaldılması texnologiyası, FPS sayğacı və ekran üzərində nişangah (crosshair) göstəricisi də var. Komplektdəki dayağın köməyi ilə ekranın meyl bucağını tənzimləmək və onu portret rejiminə çevirmək mümkündür.

LG UltraGear 27GX704A modelinin satış tarixi və qiyməti barədə məlumat daha sonra açıqlanacaq.

