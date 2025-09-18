F5, BAKOTECH и R.I.S.K. Company — симбиоз технологий, скорости и командного духа!

29 августа в отеле Sheraton Baku Intourist прошло мероприятие «F5 Cyber Formula: The Race for Security!», организаторами которого выступили ведущий поставщик мультиоблачных приложений, решений в области безопасности и автоматизации F5, True Value-Added IT-дистрибьютор BAKOTECH и ведущий системный интегратор Азербайджана R.I.S.K. Company. Для участия в этом мероприятии Азербайджан впервые посетила расширенная делегация представителей компании F5, в которую вошли территориальный менеджер по продажам Мария Сахацка (Maria Sachacka), инженер по решениям в Центральной и Восточной Европы Арманд Дорош (Armand Dorosz) и менеджер по цифровым продажам в Центральной и Восточной Европе Дмитрий Тихович.

Участниками встречи с экспертами стали заказчики R.I.S.K. Company из финансового сектора и государственных организаций. Также следует отметить, что 28 августа компании F5 и BAKOTECH провели партнерское мероприятие, посвященное вопросам безопасной доставки высокопроизводительных приложений для сложных и гибридных инфраструктур.

С приветственным словом к гостям конференции обратился территориальный менеджер BAKOTECH Шахмир Овсатов, который вкратце рассказал о роли True Value-Added IT-дистрибьютора в предоставлении комплексной поддержки и дополнительных услуг, выходящих за рамки простой логистики и продаж, а также познакомил гостей с портфолио дистрибьютора, в котором решения F5 занимают одно из знаковых мест. Выступивший далее инженер департамента информационной безопасности R.I.S.K. Company Фарид Бабаев отметил, что компания является ключевым партнером F5 в Азербайджане, постоянно наращивая экспертизу и компетенции в этой области. Компания обладает обширным опытом работы над стратегическими и критически важными проектами, а за ее плечами целый ряд сложных проектов, выполненных на базе технологий F5.

Первую техническую сессию открыл инженер по решениям F5 в Центральной и Восточной Европы Арманд Дорош (Armand Dorosz), который отметил, что скорость, технологии и адреналин — это три ключевых элемента не только в гонках «Формула 1», но и в мире кибербезопасности. Каждый день компании борются за защиту своих данных, пытаясь найти баланс между внедрением инноваций и защитой от новых угроз, особенно сегодня, когда искусственный интеллект кардинально меняет методы проведения кибератак. Презентация докладчика была посвящена инструментам компании F5 для защиты веб-ресурсов от нежелательного трафика путем идентификации, мониторинга и блокировки или перенаправления автоматических программ. Боты F5 помогают отличать вредоносных ботов от легитимных, таких как поисковые роботы, и предотвращать атаки, обеспечивая безопасность и целостность сети и приложений. В частности, компания F5 в рамках своего решения XC (Distributed Cloud) предлагает набор облачных SaaS-сервисов, разработанных для развертывания, защиты и управления приложениями в любой среде: от центров обработки данных и мультиоблачных сред до периферии сети. В то же время, F5 XC Bot Defense представляет решение для защиты веб-приложений и API от автоматизированного трафика ботов путем анализа телеметрии запросов перед их попаданием в приложение, позволяя блокировать, перенаправлять или мониторить подозрительный трафик, а также применять ограничения скорости для снижения рисков атак.

Официальную часть мероприятия завершила презентация менеджера по цифровым продажам F5 в Центральной и Восточной Европе Дмитрия Тиховича. Она была посвящена платформенному подходу компании в вопросах развертывания и защиты современных распределенных приложений, что особенно актуально в условиях растущего спроса на облачные решения и искусственный интеллект. Выступавший отметил, что с платформой безопасной доставки приложений F5 заказчики получают единое решение, закрывающее все их потребности, а также могут избежать больших затрат и рисков от использования множества сторонних решений. Это особенно актуально на фоне того, что векторы атак растут экспоненциально с появлением каждой новой инфраструктуры, с каждым изменением приложения и с каждым приобретением, которые делают заказчики.

После презентаций участники мероприятия получили возможность ощутить прилив адреналина на трассе для картинга. Победители захватывающих гонок стали обладателями билетов на Гран-при «Формула 1» и эксклюзивных подарков от F5. А завершился вечер в неформальной обстановке за ужином в ресторане отеля с видом на Площадь Флага.