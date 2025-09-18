spot_img
18 сентября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыHUAWEI Watch Ultimate 2 yüksək keyfiyyətli şəkillərdə göstərildi

HUAWEI Watch Ultimate 2 yüksək keyfiyyətli şəkillərdə göstərildi

Etibarlı insayder Arsene Lupin yaxın zamanda təqdim ediləcək flaqman ağıllı saat HUAWEI Watch Ultimate 2-nin yüksək keyfiyyətli görüntülərini paylaşıb. Rəsmi anons artıq 19 sentyabrda Parisdə keçiriləcək tədbirdə baş tutacaq — burada şirkət digər geyilə bilən cihazlarını da təqdim edəcək.

Renderlərə əsasən, cihazın korpusu birinci nəsildəki dizaynı qoruyub saxlayacaq, diametri isə 48,5 mm olacaq. Əsas dəyişikliklər daxili hissədədir: saatlar Watch GT 6 modelində istifadə olunan silisium (kremniy) əsaslı anod texnologiyalı batareya ilə təchiz ediləcək. Gözləntilərə görə, cihaz enerjiyə qənaət rejimində bir dəfə şarjla üç həftəyədək işləyə biləcək.

Korpusun sağ tərəfində yeni sensor modullu blok əlavə olunub. Onların funksiyası hələ açıqlanmayıb, lakin xarici görünüşünə görə Watch 5 seriyasında tətbiq edilən X-Tap idarəetmə sistemini xatırladır.

Şayiələrə görə, HUAWEI Watch Ultimate 2-nin təxmini qiyməti 899 avro olacaq. Təqdimatda həmçinin Watch GT 6 seriyası və FreeClip 2 qulaqcıqları da gözlənilir.

Предыдущая статья
DJI представил компактный дрон Mini 5 Pro с 1-дюймовым 50 Мп сенсором
Следующая статья
Xiaomi 17 seriyası smartfonları Geekbench testində yoxlanılıb
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,882ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»