5 сентября, 2025
Google fərdiləşdirilmiş Android-botlar yaratmaq üçün yenilənmiş Androidify xidmətini istifadəyə verdi

Google 2020-ci ildə bağladığı Androidify xidmətini yenidən təqdim edib, amma bu dəfə süni intellekt əsaslı imkanlarla. Artıq həm mobil tətbiq, həm də veb versiya vasitəsilə istifadəçilər özünəməxsus Android-botlarını, o cümlədən öz obrazlarına uyğun personajları yarada bilirlər.

Sistem Gemini 2.5 FlashImagen 3 modelləri üzərində qurulub: birincisi şəkli analiz edərək ətraflı təsvir yaradır, ikincisi isə həmin təsvir əsasında cizgi tərzində avatar hazırlayır. Bundan başqa, botu mətn sorğusu ilə yaratmaq və ona müxtəlif aksesuarlar seçmək mümkündür.

Hazır avatarlar müxtəlif formatlarda təqdim olunur — şəkil, divar kağızı, banner və ya stiker şəklində. Fon dəyişdirmək də mümkündür. Sentyabr ayından etibarən isə istifadəçilər öz botlarını Veo 3 vasitəsilə 8 saniyəlik animasiya şəklində canlandıra biləcəklər.

Əyləncə ilə yanaşı, xidmət Google-un inkişaf etdiricilər üçün təqdim etdiyi imkanları da nümayiş etdirir: ML Kit Pose Detection API dəstəyi, qatlana bilən cihazlara uyğun rejim və Material 3 Expressive əsaslı, yenilənmiş animasiya və dizayn elementləri.

Androidify artıq Google Play-də və androidify.com saytında əlçatandır.

