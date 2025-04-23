OpenAI заинтересована в покупке браузера Google Chrome

Компания OpenAI заявила о готовности приобрести браузер Chrome, в случае если Google обяжут его продать. Об этом сообщил глава продукта ChatGPT Ник Тёрли (Nick Turley) в рамках антимонопольного дела США против Google.

Судебное разбирательство против Google и ее монополии на поиск началось в 2024 году. В ноябре прошлого года министерство юстиции США потребовало от компании продать Chrome, а также открыть доступ к поисковым и рекламным данным и перестать принуждать разработчиков Android-устройств к установке сервисов Google. Власти считают, что отделение Chrome поможет ослабить доминирование корпорации на рынке поисковых услуг.

Судья Амит Мехта (Amit Mehta) признал Google монополистом в сфере онлайн-поиска. Компания намерена обжаловать это решение, однако если суд постановит продать Chrome, OpenAI готова стать покупателем, сообщает Reuters.

В прошлом году OpenAI пыталась договориться с Google о партнерстве, чтобы ChatGPT мог использовать ее поисковые технологии. Сейчас нейросеть получает данные от поисковика Microsoft Bing, но, как отметил Тёрли, у компании «серьезные проблемы с качеством», связанные с поставщиком поисковых услуг. «Мы уверены, что сотрудничество с Google позволило бы компании расширить доступ к ИИ-технологиям для пользователей, а также предоставить им более удобный интерфейс. Однако Google отказалась от партнерства.

Возможности, которые могут открыться для OpenAI в случае покупки Chrome, Терли называет «невероятными».