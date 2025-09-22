Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность сверхтонкого iPhone Air

Специалисты популярного ресурса iFixit разобрали новый сверхтонкий iPhone Air для оценки его ремонтопригодности. Разработчикам компании Apple удалось разместить все компоненты внутри корпуса толщиной всего 5,6 мм. Большую часть внутреннего пространства корпуса занимает аккумуляторная батарея, а железо поместили в «плато», где также расположился основной модуль камеры.

Разборка смартфона не вызвала особых проблем, после чего специалист iFixit попробовал согнуть корпус устройства. Без внутренних компонентов корпус оказался не таким прочным и достаточно легко погнулся. Это связано с тем, что Apple пришлось добавить в некоторых местах титановой рамы вставки из пластика, чтобы исключить вероятность возникновения помех для сотовой связи.

Специалисты также похвалили Apple за то, что компания выложила в интернете инструкцию по демонтажу iPhone Air, которая им пригодилась, когда они добрались до камеры смартфона. Задняя панель iPhone Air снимается очень просто — нужно открутить два винта возле порта USB-C, нагреть стекло и снять его при помощи вакуумной присоски и медиатора.

Для крепления аккумулятора используется клей, но отсоединить источник питания можно с помощью электрического тока низкого напряжения. Такой подход Apple впервые задействовала в прошлогоднем iPhone 16 и теперь он распространился на другие модели. Оказалось, что в iPhone Air используется тот же аккумулятор, что и в iPhone Air MagSafe Battery. Батарея из пауэрбанка подходит к iPhone Air — смартфон запускается и работает.

Apple сообщала, что использует в iPhone Air напечатанные на 3D-принтере разъемы USB Type-C. В iFixit проверили это и подтвердили — разъем действительно выполнен из титанового сплава и напечатан на 3D-принтере.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Отмечается появление на материнской плате фирменных модема C1X 5G, беспроводного контроллера N1 и процессора A19 Pro. iPhone Air — первый смартфон компании, в котором используется так много компонентов, разработанных самой Apple. При этом модем C1X есть только в iPhone Air, во всех остальных моделях используются модемы от Qualcomm.

По итогам разборки, iPhone Air получил 7 баллов из 10 возможных по шкале ремонтопригодности iFixit. Учитывая форм-фактор тонкого iPhone, это хороший результат. Столько же балов получили прошлогодние iPhone 16e и 16 Pro.