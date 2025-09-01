spot_img
2 сентября, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовAzercell запускает очередную программу поддержки женщин

Azercell запускает очередную программу поддержки женщин

Azercell

Придерживаясь своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell объявляет о старте очередного конкурса социальных проектов, направленных на повышение социальной активности женщин в обществе и укрепление их социального благополучия.

Представленные проекты должны охватывать одно из следующих направлений, связанных с поддержкой женщин:

  • развитие знаний и навыков в различных областях;
  • обучение практическим аспектам предпринимательства и бизнеса;
  • формирование у женщин новых навыков в сфере технологий и инноваций;
  • повышение правовой и финансовой грамотности;
  • популяризация здорового образа жизни.

При отборе приоритет будет отдан инициативам, поддерживающим цифровое развитие, инклюзивность и повышение качества жизни посредством технологических решений. Особое внимание будет уделено проектам, ориентированным на широкие целевые группы и обладающим потенциалом для долгосрочного развития.

Для обеспечения прозрачности и объективности оценки все предложения будут рассмотрены жюри, состоящим из разных экспертов, специализирующихся в данной области. На реализацию каждого победившего проекта будет выделено до 7000 AZN. Окончательная сумма будет определена решением жюри.

К участию в конкурсе допускаются только неправительственные и некоммерческие организации.

Заявки принимаются на азербайджанском языке в период с 01.09.25 по 30.09.25 по указанной ссылке: https://forms.office.com/r/e3WYWvzXau

К заявке необходимо приложить детализированный бюджет проекта.

Azercell желает всем участникам успехов!

Предыдущая статья
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra rəsmi təqdimatdan öncə bençmarklarda göründü
Следующая статья
Apple добавила MacBook Air (2015) и MacBook Pro (2017) в список устаревших устройств
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,891ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»