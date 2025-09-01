Azercell запускает очередную программу поддержки женщин

Придерживаясь своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell объявляет о старте очередного конкурса социальных проектов, направленных на повышение социальной активности женщин в обществе и укрепление их социального благополучия.

Представленные проекты должны охватывать одно из следующих направлений, связанных с поддержкой женщин:

развитие знаний и навыков в различных областях;

обучение практическим аспектам предпринимательства и бизнеса;

формирование у женщин новых навыков в сфере технологий и инноваций;

повышение правовой и финансовой грамотности;

популяризация здорового образа жизни.

При отборе приоритет будет отдан инициативам, поддерживающим цифровое развитие, инклюзивность и повышение качества жизни посредством технологических решений. Особое внимание будет уделено проектам, ориентированным на широкие целевые группы и обладающим потенциалом для долгосрочного развития.

Для обеспечения прозрачности и объективности оценки все предложения будут рассмотрены жюри, состоящим из разных экспертов, специализирующихся в данной области. На реализацию каждого победившего проекта будет выделено до 7000 AZN. Окончательная сумма будет определена решением жюри.

К участию в конкурсе допускаются только неправительственные и некоммерческие организации.

Заявки принимаются на азербайджанском языке в период с 01.09.25 по 30.09.25 по указанной ссылке: https://forms.office.com/r/e3WYWvzXau

К заявке необходимо приложить детализированный бюджет проекта.

Azercell желает всем участникам успехов!