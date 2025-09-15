Asus ROG Strix XG27ACMEG — 260 Hz tezlikli yeni oyun monitoru təqdim olundu

Asus Çində 27 düymlük yeni oyun monitoru ROG Strix XG27ACMEG-i satışa çıxarıb. Model əsasən kibersport və sürətli şuter oyunları üçün nəzərdə tutulub.
Monitor WQHD (2560 × 1440) icazəolunan genişliyi, Fast IPS matrisi və 260 Hz-ə qədər sürətləndirilmiş yenilənmə tezliyi ilə seçilir. Cavab müddəti isə cəmi 0,3 ms-dir.
XG27ACMEG həm Nvidia G-SYNC, həm də AMD FreeSync Premium texnologiyalarını dəstəkləyir. Üstəlik, Asus-un ELMB Sync və Variable Overdrive 2.0 sistemləri sayəsində FPS düşdükdə belə görüntü aydın qalır.
Texniki üstünlüklər:
-
DisplayHDR 400 sertifikatı və 400 nit pik parlaqlıq
-
10-bit rəng dəstəyi (8-bit + FRC)
-
95% DCI-P3 və 130% sRGB rəng əhatəsi
-
Zavod kalibrovkası və çap olunmuş hesabat
Asus əlavə olaraq süni intellektlə işləyən Dynamic Crosshair (dinamik nişangah) və Dynamic Shadow Boost (qaranlıq səhnələrdə aydınlıq) funksiyalarını da təqdim edib.
Portlar arasında HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C (DisplayPort Alt Mode + 15W enerji ötürməsi) və 3,5 mm audio girişi var. Monitor həmçinin VESA 100 × 100 mm montajını dəstəkləyir.
Dizayn sərt oyun üslubunda hazırlanıb, dayağı isə hündürlük, bucaq, fırlatma və portret rejimdə tənzimləmə imkanı verir. Parametrləri idarə etmək üçün DisplayWidget Center proqramı təklif olunur.
Çində ilkin satış qiyməti — 2099 yuan, təxmini 250 dollar.