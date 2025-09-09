Apple Watch Series 11 və Watch SE 3 təqdim olundu

Apple özünün Awe Dropping adlı payız təqdimatında yeni nəsil ağıllı saatlarını nümayiş etdirdi. Şirkət Watch Series 11 və ən əlçatan modeli olan Watch SE 3-ü təqdim etdi.
Apple Watch Series 11
Yeni Watch Series 11 əvvəlki dizaynı qorusa da, bir sıra yeniliklər əldə edib:
-
daha parlaq ekran və yeni Space Gray rəng seçimi;
-
yeni qayış modelləri;
-
Apple Watch tarixində ən nazik korpus.
Saat ilk dəfə olaraq 5G dəstəyi ilə təchiz olunub. Model 42 mm və 46 mm ölçülərdə, Wi-Fi və ya mobil şəbəkə versiyaları ilə satışa çıxacaq. Korpus təkrar emal edilmiş titan və alüminiumdan hazırlanıb. Ekran isə cızıqlara iki dəfə daha davamlı olan Liquid Glass ilə qorunur.
Batareya ömrü 24 saata qədər artırılıb (əvvəlki nəsildə 18 saat idi), həmçinin daha sürətli şarj texnologiyası əlavə olunub.
Sağlamlıq funksiyaları arasında:
-
yuxu monitorinqi,
-
yüksək təzyiq və ürək ritminin pozulması barədə xəbərdarlıqlar,
-
EKQ və Vitals paneli.
Apple bildirir ki, saat bütün halları aşkar edə bilməsə də, ilk il ərzində 1 milyondan çox istifadəçini gizli hipertoniyadan xəbərdar etməyi planlaşdırır. Şirkət bunun üçün FDA və digər qurumlardan təsdiq gözləyir.
Yeni watchOS 26 əməliyyat sistemi isə jestlə idarəetmə, təkmilləşdirilmiş Smart Stack, qeydlər, real vaxt tərcüməsi və Apple Intelligence əsasında çalışan Workout Buddy funksiyasını gətirir.
Qiymət — 399 dollardan başlayır.
Apple Watch SE 3
Üçüncü nəsil Apple Watch SE yenə də ən sərfəli model olaraq qalır. 2022-ci ildən bəri ilk dəfə yenilənən cihaz dizayn baxımından dəyişməyib: alüminium korpus və cızılmalara dörd dəfə daha davamlı Apple Ion-X şüşəsi.
Əsas yeniliklər:
-
daha güclü S10 prosessoru,
-
daxili dinamik,
-
5G modemi,
-
əvvəlkindən iki dəfə sürətli şarj.
Batareya ömrü dəyişməyib. Lakin S10 prosessoru sayəsində SE modelində də yeni funksiyalar açılıb:
-
Always-On Display,
-
jestlə idarəetmə (əl hərəkəti və ya iki barmaqla toxunma),
-
yuxuda apnoe aşkarlanması.
Qiymət əvvəlki kimi qalır — 249 dollar. Model 40 mm və 44 mm ölçülərdə təqdim olunur.
Hər iki model üçün ön sifarişlər artıq açılıb, satışa isə 19 sentyabrda çıxacaq.