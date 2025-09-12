Apple rəhbərləri iPhone Air-in fəlsəfəsini açıqladı

Apple-ın sənaye dizaynı üzrə vitse-prezidenti Molli Anderson bildirib ki, Air-in ən vacib xüsusiyyəti korpusun işlənməsidir:
“Pro modelləri daha teksturalı səthə malikdir, Air isə güzgü kimi parıldayan örtüklə hazırlanıb. Bu, telefona əlavə incəlik hissi verir və onu daha ifadəli göstərir”.
Onun sözlərinə görə, Apple Pro və Air arasında seçim etməyi qəsdən çətinləşdirib:
“Pro – kontent yaradıcıları üçün güclü iş alətidir, Air isə yüngüllük, üslub və fərqli təcrübədir. İstifadəçilər üçün qərar vermək asan olmayacaq”.
Tim Kuk isə qatlanan iPhone barədə sualı cavablandırmaqdan yayınaraq yalnız belə deyib:
“Biz sirləri saxlamağı çox yaxşı bacarırıq”.
Mütəxəssislər hesab edir ki, iPhone Air-in çıxışı Apple-ın gələcəkdə qatlanan modellərə hazırlaşmasının bir hissəsidir — çünki orada nazik korpus kritik rol oynayacaq.
Kuk həmçinin Air üçün hazırlanmış çiyin kəmərinə də toxunub:
“Əgər cihaz həyatınızın bir parçasına çevrilirsə, o, sizin üslubunuzu da əks etdirməlidir. Hansı üslub olacağını isə yalnız siz seçirsiniz”.