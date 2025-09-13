spot_img
13 сентября, 2025
Сервис Vimeo будет продан за 1,38 млрд. долларов

Платформа Vimeo используется многими как портфолио-площадка, с помощью которой можно заявить о себе. Но после выхода на биржу в 2021 году компания быстро потеряла 90% своей рыночной стоимости. Многие считают, что это произошло из-за того, что Vimeo отказалась от сообщества независимых авторов в пользу крупных корпоративных клиентов, так и не сумев адаптироваться к потребностям пользователей на рынке, где доминирует YouTube.

О желании приобрести Vimeo за 1.38 млрд. долларов заявил итальянский разработчик приложений Bending Spoons. Бизнес-модель Bending Spoons, которая будет использоваться в данном случае, заключается в приобретении, развитии и модернизации компаний и продуктов. Подобным образом Bending Spoons поступили в прошлом году, купив WeTransfer.

Акционеры Vimeo получат 7,85 доллара наличными за каждую принадлежащую им акцию. Эта цена представляет собой премию в 91% к средневзвешенной по объему цене акций Vimeo за 60 дней по состоянию на закрытие рынка 9 сентября 2025 года. После завершения сделки Vimeo станет частной компанией, и ее акции больше не будут котироваться на публичных фондовых биржах.

