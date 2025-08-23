spot_img
24 августа, 2025
spot_img
Южная Корея выходит на рынок гуманоидных роботов

WIRobotics ALLEX

Южнокорейская компания WIRobotics представила гуманоидного робота общего назначения ALLEX, разработанного на тесное взаимодействие с окружающим миром. Аббревиатура ALLEX является сокращенной формой «ALL EXperience».

Разработчики отмечают, что машина умеет не только распознавать образы и управлять положением в пространстве, но и реагировать на реальные физические воздействия — силу, прикосновение, удар. Это делает ALLEX шагом вперед по сравнению с существующими образцами роботов, так как он демонстрирует поведение, приближенное к человеческому.

Робот может использоваться в самых разных сферах: от производства до помощи в быту и медицине. На данный момент представлена только верхняя часть туловища робота. Главная особенность конструкции заключается в новой кисти с высокой степенью подвижности. При этом рука способна обнаруживать усилия величиной всего 100 грамм-силы даже без тактильных сенсоров.

Основные характеристики:

  • 48 степеней свободы (15 в каждой кисти, 7 в каждой руке, 2 в шее и 2 в бедре);
  • Вес кисти: 0.7кг;
  • Вес роботизированной руки: 5кг;
  • Грузоподъемность: более 3кг одной рукой;
  • Точность манипуляций: ±0.3мм;
  • Сила захвата: 30кг.

Компания рассматривает ALLEX как основу будущей модульной платформы: отдельно можно будет использовать руки, кисти, корпус или управляющую систему. Для выхода на рынок WIRobotics планирует проводить демонстрации в различных отраслях. Цель компании — к 2030 году создать многоцелевую гуманоидную платформу, доступную в повседневной жизни каждому.

