Илон Маск создает Macrohard — «компанию, в которой разработкой ПО занимается ИИ»

Илон Маск объявил о планах создания «компании, в которой разработкой ПО занимается исключительно ИИ» под названием Macrohard. Объявление последовало спустя несколько недель после того, как xAI зарегистрировал товарный знак Macrohard в Патентном бюро США.

Заявление бизнесмен сделал на платформе X, призвав профессионалов в этой области присоединиться к xAI и помочь в развитии компании. «Название шуточное, но проект вполне реален!» — отметил Маск.

Macrohard будет выступать прямым конкурентом Microsoft. Маск утверждает, что все, что делает Microsoft, способен делать и ИИ. «В принципе, учитывая, что такие компании-разработчики программного обеспечения, как Microsoft, сами не производят никакого физического оборудования, должно быть возможно полностью моделировать их с помощью искусственного интеллекта», — добавил он.

Согласно информации, Macrohard может использовать чат-бот Grok для создания специализированных ИИ-агентов, предназначенных для таких задач, как кодирование, генерация изображений/видео, текста, речи, тестирование и т. д. ИИ-агенты смогут выступать эмуляторами пользователей-людей, «взаимодействующих с ПО в виртуальных машинах, пока не будет достигнут совершенный результат».