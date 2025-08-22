YouTube sürpriz etdi: Premium funksiyalardan biri artıq pulsuzdur

Bəzi istifadəçilər YouTube tətbiqində videoları cihazda saxlamaq (save etmək) imkanının artıq Premium abunəliyi olmadan da əlçatan olduğunu aşkar ediblər. Hələlik bu, yalnız məhdud sayda istifadəçi üçün sınaqdan keçirilir.
Pulsuz versiyada yalnız aşağı keyfiyyətdə — 360p və ya 144p video yükləmək mümkündür. Daha yüksək icazə seçildikdə (məsələn, 720p və ya 1080p) istifadəçiyə Premium abunə təklif olunur. Premium isə Full HD formatında oflayn yükləmə və əlavə üstünlüklər açır.
Musiqi klipləri də məhdudlaşdırılıb: lisenziya səbəbindən onları pulsuz yükləmək mümkün deyil. Musiqi və klipləri oflayn saxlamaq üçün hələ də YouTube Premium abunəliyi tələb olunur.
Bununla yanaşı, Premium paket hələ də əsas təklif olaraq qalır: reklamları tamamilə aradan qaldırır, fon rejimində oxutmanı aktiv edir və YouTube Music-ə tam giriş təmin edir.