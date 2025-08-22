Mastercard представляет глобальный обзор тенденций внедрения криптовалют

На фоне продолжающегося расширения экосистемы цифровых активов Mastercard опубликовала новые результаты глобального исследования осведомленности о криптовалютах и их внедрении. Результаты подчеркивают не только растущую значимость криптовалют в финансовом секторе, но и изменение ожиданий потребителей во всем мире.

Криптовалюта — это тип цифрового актива, построенного на технологии блокчейн — децентрализованной и безопасной системе учета, которая позволяет осуществлять транзакции между пользователями без участия центрального органа. Хотя наиболее известными примерами являются Bitcoin и Ethereum, более широкая экосистема криптовалют теперь включает в себя стейблкоины, токены полезности и другие цифровые инструменты, которые все чаще используются для платежей, сбережений и инноваций в сфере финансов.

Согласно Глобальному индексу внедрения криптовалют Mastercard, средний показатель внедрения на всех опрошенных рынках составляет 35 из 100, причем регион Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (EEMEA) достиг значительно более высокого показателя в 49, что свидетельствует об особенно высоком уровне интереса и использования в странах с развивающейся экономикой.

Исследование также показывает, что 58% потребителей во всем мире уже используют криптовалюты или рассматривают возможность их использования. В частности, 21% респондентов сообщили, что в настоящее время владеют какой-либо криптовалютой, а 37% заявили, что интересуются криптовалютами, то есть изучают их или намерены начать использовать в ближайшем будущем. Эта тенденция особенно заметна среди молодого поколения, выросшего в цифровой среде, такого как миллениалы и поколение Z, а также среди пользователей с более высоким доходом, которые, как правило, более открыты к новым финансовым технологиям

Помимо владения, потребители все чаще ожидают, что цифровые активы будут функционировать в повседневных финансовых операциях, а не только в качестве спекулятивных инвестиций. Растет спрос на криптовалюту, которая будет совместима с традиционными финансовыми системами, интегрирована в существующие платежные системы и пригодная для покупок в реальном мире. Результаты исследования показывают, что восприятие криптовалюты быстро меняется, переходя от новизны к полезности.

Благодаря партнерству с финтех-компаниями, поставщиками цифровых кошельков и центральными банками, Mastercard поддерживает безопасные, регулируемые и инклюзивные пути для инноваций, отвечающие как потребительскому спросу, так и требованиям институционального надзора.

Растущий интерес Азербайджана к цифровым активам

Азербайджан является частью более широкой региональной тенденции, в рамках которой растет осведомленность о криптовалютах и вовлеченность в них. Mastercard видит значительный потенциал в поддержке местных экосистем в сотрудничестве с дорожной картой и нормативными актами местных регулирующих органов. Предлагая образовательный контент, технологический опыт и инструменты интеграции, Mastercard стремится содействовать ответственному внедрению криптовалют в финансовом и цифровом секторах страны.