YouTube 13 avqustdan etibarən İA əsaslı yaş yoxlamasına keçir

2025-ci il 13 avqust tarixindən başlayaraq, YouTube platforması yaşın müəyyən edilməsi üçün süni intellekt (İA) texnologiyasına əsaslanan yeni sistem tətbiq edəcək. İstifadəçinin öz doğum tarixini əl ilə daxil etməsi əvəzinə, İA alqoritmləri avtomatik olaraq məlumatları analiz edərək istifadəçinin yetkinlik yaşına çatıb-çatmadığını müəyyən edəcək.
Rəsmi məlumata görə, yaşın təyin olunması dörd əsas meyar üzrə aparılacaq:
-
baxılan videoların mövzusu,
-
axtarış sorğuları,
-
seçilən kontent kateqoriyaları,
-
hesabın yaranma müddəti.
18 yaşdan kiçik hesab edilən istifadəçilər üçün sistem avtomatik olaraq aşağıdakı məhdudiyyətləri tətbiq edəcək:
-
fərdiləşdirilmiş reklamların göstərilməsi dayandırılacaq;
-
«rəqəmsal rifah» funksiyaları avtomatik aktiv ediləcək;
-
fasilə və yuxu rejiminə riayət olunması barədə xəbərdarlıqlar göstəriləcək;
-
şərhlər və videolar paylaşılarkən məxfilik riski barədə bildirişlər əlavə olunacaq.
Əgər sistem istifadəçini səhvən azyaşlı kimi tanısa, yaşın təsdiqi üçün üç alternativ yol təklif olunacaq:
-
şəxsiyyət vəsiqəsinin skan versiyasını təqdim etmək;
-
selfi şəkli ilə identifikasiya;
-
bank kartı ilə təsdiqləmə.
Bu dəyişiklik bir çox ölkələrdə azyaşlılara fərdi reklamların göstərilməsinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanunvericiliyin sərtləşdirilməsi fonunda tətbiq olunur. YouTube nümayəndələri vurğulayır ki, gənclər tez-tez yanlış yaş məlumatı daxil edir, bu isə hüquqi risklər yaradır.
Yeni sistem YouTube-un yeniyetmələri qorumağa yönəlmiş geniş strategiyasının bir hissəsidir. Alqoritmlərin tətbiqi daha dəqiq yaş təyini və geniş miqyasda qoruma tədbirlərinin tətbiqi üçün imkan yaradacaq.
Ekspertlər isə bəzi mümkün problemlərə diqqət çəkirlər — məsələn, böyüklərin uşaqlarla birlikdə cihazdan istifadə etdiyi hallarda və ya böyüklərin gənclər üçün nəzərdə tutulan kontentə maraq göstərməsi zamanı sistem səhv qərar verə bilər. Yeni texnologiyanın gələcəkdə standart funksiyaya çevrilib-çevrilməyəcəyi onun effektivliyindən asılı olacaq.