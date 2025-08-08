Генератор изображений и видео Grok Imagine стал доступен бесплатно для всех желающих

Представленный пару дней назад генератор изображений и видео Grok Imagine стал доступным бесплатно для всех желающих в приложении Grok для iOS и Android. Об этом говорится в сообщении соцсети X. Вероятно, такое решение обусловлено вчерашним выходом новой бесплатной флагманской модели GPT-5 от компании OpenAI.

Grok Imagine is now free for everyone in the Grok app try it today and share your creations with us in the replies. something magical might happen ✨ pic.twitter.com/9YOIpIwgrb — X (@X) August 7, 2025

Grok Imagine позволяет анимировать любые фотографии. Исторические фотографии, технические сцены и повседневные кадры можно преобразовать в короткие динамичные ролики, сохранив атмосферу момента.

Изначально генератор изображений и видео был доступен только для подписчиков SuperGrok в отдельном приложении Grok и для подписчиков Premium Plus в приложении X для iOS. Ключевым отличием Grok Imagine от конкурентов стал режим Spicy, который позволяет создавать ролики откровенного характера без цензуры, в то время как прямые конкуренты используют строгие контент-фильтры.