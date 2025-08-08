spot_img
8 августа, 2025
spot_img
ДомойAI / MLГенератор изображений и видео Grok Imagine стал доступен бесплатно для всех желающих

Генератор изображений и видео Grok Imagine стал доступен бесплатно для всех желающих

Grok Imagine

Представленный пару дней назад генератор изображений и видео Grok Imagine стал доступным бесплатно для всех желающих в приложении Grok для iOS и Android. Об этом говорится в сообщении соцсети X. Вероятно, такое решение обусловлено вчерашним выходом новой бесплатной флагманской модели GPT-5 от компании OpenAI.

Grok Imagine позволяет анимировать любые фотографии. Исторические фотографии, технические сцены и повседневные кадры можно преобразовать в короткие динамичные ролики, сохранив атмосферу момента.

Изначально генератор изображений и видео был доступен только для подписчиков SuperGrok в отдельном приложении Grok и для подписчиков Premium Plus в приложении X для iOS. Ключевым отличием Grok Imagine от конкурентов стал режим Spicy, который позволяет создавать ролики откровенного характера без цензуры, в то время как прямые конкуренты используют строгие контент-фильтры.

Предыдущая статья
Pure Storage усиливает позиции в регионе: Сафар Сафаров занял должность технического менеджера по работе с партнерами в Турции и СНГ
Следующая статья
YouTube 13 avqustdan etibarən İA əsaslı yaş yoxlamasına keçir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,925ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»