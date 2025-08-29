Какие технологические компании поддерживают команды Formula 1 в 2025 году

Часть любого крупного спорта теперь является рекламной площадкой для многих компаний, а королевские гонки всегда считались очень престижным видом спорта с соответствующей аудиторией. Уже сложно представить форму спортсменов без логотипов различных спонсоров, а их социальные сети заполнены спонсорскими коллаборациями и фотографиями с дорогими часами, напитками, украшениями, визитами в бренды и т.д. На баннерах каждой трассы, на каждом автомобиле и на форме гонщиков также можно увидеть логотипы, знакомые поклонникам технологий. Кроме того, сам чемпионат Formula 1 также поддерживается технологическими партнерами, равно как и отдельные гонки спонсируются определенными компаниями. Так, во время гонок в трансляции появляются логотипы AWS, Сrypto.com, Lenovo и Salesforce.

Alpine

Команда Alpine представляет французского производителя относительно недорогих спорткаров. Но прямо в названии можно увидеть BWT — австрийского производителя систем очистки воды, размер логотипа которого занимает на болидах и форме команды больше места, чем само название команды. В число титульных спонсоров также входит Renault E-Tech, подразделение, разрабатывающее гибридные технологии, с логотипом RS Turbo. Среди прочих компаний инвестиции были сделаны в ApeCoin (Web3), Businessolver (HR-tech), Binance, Microsoft и отдельно в XBOX, MNTN, Sprinklr, Eurodatacar, 3D Systems, Matrix/Johnson Health Tech, Roland, Trak Racer и даже в онлайн-казино.

Kick Sauber

Название команды Sauber претерпело множество изменений. Ранее здесь выступали BMW и Alfa Romeo, а с 2026 года это будет Audi. Однако теперь титульным спонсором является игорная платформа Stake. Однако из-за нормативных требований некоторых стран, касающихся рекламы азартных игр, в названии команды присутствует название компании Kick. Это стриминговая платформа, похожая на Twitch, которая принадлежит Stake. У команды также есть несколько других партнеров из мира IT: SenseTime, Extreme Networks, JigSpace, Additive Industries, Beyond Nations AG, Hewlett Packard Enterprise, Mitsubishi Electric, Riedel, CoinPayments и Admin By Request.

Scuderia Ferrari HP

Самая успешная команда и легендарный итальянский производитель суперкаров также привлекают внимание в этом году переходом в команду самого успешного гонщика современности Льюиса Хэмилтона (Lewis Hamilton). Однако презентация ливреи SF-25 не всем понравилась: на ней красуется гигантский логотип HP. Как видно из названия команды, производитель компьютеров является титульным партнером, но многие не согласны с тем, что такое расположение логотипа немного портит традиционный красный цвет болида. Однако это не единственный бренд, знакомый любителям техники, который можно увидеть на болиде Ferrari. Среди прочих можно отметить IBM, AWS, Bitdefender, Bang & Olufsen, DXC, Genesys, HCL Software, Technogym, Riedel и разработчика онлайн-казино.

MoneyGram Haas

Команда Haas уже является представителем одноименной компании, занимающейся промышленными станками и связанными с ними разработками. Однако у команды есть и ряд дополнительных спонсоров, а титул чемпиона занимает сервис P2P-платежей MoneyGram. Дополнительные рекламные места на флаге Haas занимают CommScope и ее подразделение RUCKUS Networks, Mphasis и еще один разработчик онлайн-казино.

Aston Martin Aramco

Любимый бренд Джеймса Бонда тоже не обошелся без рекламы. В названии команды присутствует бренд Aramco (Saudi Aramco), который также имеет наибольшую площадь покрытия на нынешнем шасси AMR25. Это крупнейший в мире производитель нефти из Саудовской Аравии. В числе технологических спонсоров: Cognizant, Coinbase, ServiceNow, SentinelOne, NetApp, Circle8, Xerox, Arm и TikTok.

Racing Bulls

Предыдущие годы были непростыми для этой команды. «Младший» проект Red Bull запомнился болельщикам как Scuderia Toro Rosso, который позже был переименован в Scuderia AlphaTauri для рекламы бренда одежды, принадлежащего холдингу. В сезоне 2025 года команда носит название Racing Bulls, которое поддерживается такими титульными спонсорами, как Visa и Cash App. Среди других высокотехнологичных компаний, поддерживающих будущий успех итальянской команды, — RebelDot и Siemens Digital Industries Software.

Atlassian Williams Racing

Легендарная команда Williams тоже переживает не лучшие времена. Несмотря на то, что на сайте Formula 1 полное название команды указано как Williams Racing, ее логотип все же указывает на партнерство. Компания Atlassian присутствует не только на болиде и форме команды, но и в ее логотипе. Именно ей сейчас принадлежат такие продукты, как Jira и Trello. Команду, имеющую 9 лидерских титулов, также поддерживают Kraken, VAST Data, Keeper Security, Zoox и Life Fitness.

McLaren

Одна из немногих команд, полное название которой на официальном сайте Formula 1 не содержит упоминаний других брендов, — это McLaren. Победная серия Red Bull в Кубке конструкторов наконец-то прервалась, и в прошлом году лидерство перехватил британский производитель суперкаров. Однако список спонсоров у McLaren, как и у любой другой команды, весьма внушителен. Более того, поклонникам технологий здесь наверняка знакомы многие бренды, а если следить за социальными сетями гонщиков и команды, можно увидеть совместные мероприятия с некоторыми известными партнерами. На автомобилях MCL39 Ландо Норриса (Lando Norris) и Оскара Пиастры (Oscar Piastra) в этом году: OKX, Google (отдельно Android, Chrome и Google Cloud), Cisco и Splunk, Dell Technologies, Arrow, Okta, Dropbox, Workday, Salesforce, Alteryx, eBay, T-Mobile, Halo, Udemy, Medallia, Smartsheet, Airwallex и Stratasys.

Mercedes-AMG PETRONAS

Казалось, что немецкий автопроизводитель и в последнее время весьма успешная команда Formula 1 могла бы обойтись без дополнительных брендов в названии, но уже много лет Mercedes сопровождает в этом виде спорта PETRONAS (Petroliam Nasional Berhad) — малайзийская нефтяная компания, две вышки которой неизменно попадают в объективы камер во время Гран-при Малайзии. Однако партнеров, конечно же, больше. А из крупных технологических компаний корпус болида украшают логотипы AMD, Snapdragon, CrowdStrike, TeamViewer, Hewlett Packard Enterprise, WhatsApp, Solera, G42, Nuvei, Akkodis, SAP, Luminar, Mous и BetterUp.

Red Bull Racing

Многократный чемпион и команда, которая в настоящее время владеет четырехкратным победителем гонок Максом Ферстаппеном (Max Verstappen), — это Red Bull Racing. И именно эта компания идеально вписывается в нашу сегодняшнюю тему, имея в качестве титульного спонсора такую компанию, как Oracle. В число спонсоров и партнеров Red Bull Racing из мира технологий также входят Gate.io, Rokt, 1Password, Ansys, AT&T, CDW, Neat и Siemens Digital Industries Software.