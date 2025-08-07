Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro получила три камеры с 9-кратным гибридным зумом и функцией ночного видения

Компания Xiaomi выпустила в Китае новую модель системы видеонаблюдения — Smart Outdoor Camera 4 Pro. Модель оборудована тремя камерами с 9-кратным гибридным зумом и функцией ночной съемки. Все три датчика камеры имеют разрешение 5 Мп (f/1.6) и поддерживают запись видео с разрешением до 3K (2880×1620 пикселей). При этом верхняя камера может вращаться по горизонтали на 180 градусов, а нижний блок — на 355 градусов по горизонтали и на 95 градусов по вертикали. Устройство подходит как для дневного, так и для ночного наблюдения.

При обнаружении движения устройство автоматически приближает объект в кадре. Есть динамик для воспроизведения громкого сигнала и яркий фонарик — это отпугивает злоумышленников и животных, которые случайно забрались на участок. Благодаря восьми светодиодам камера ведет запись в ночном режиме в цвете. Отснятый материал может храниться на карте microSD, в облаке (требуется подписка) или сразу на NAS-сервере при подключении камеры по Wi-Fi. Устройство также может работать в экосистеме умного дома Mi Home.

Новинка ориентирована на использование на улице: корпус защищен от воздействия погодных условий (стандарт IP66), а интеллектуальные функции обеспечивают автоматическое отслеживание и оповещения. Список характеристик дополняют модуль Wi-Fi 6 и способность работать в диапазоне температур от -30 до +60 °C.

Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro уже поступила в продажу в Китае по цене $63. О появлении устройства на рынках других стран информации пока нет.