iQOO Z10 Turbo+: аккумулятор на 8000 мАч и мощная начинка

В Китае состоялась премьера смартфона iQOO Z10 Turbo+. Аппарат получился мощным, но при этом достаточно доступным. Устройство получило прочный корпус, стойкий к падениям.

iQOO Z10 Turbo+ оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5К (2800 x 1260 пикселей), кадровой частотой 144 Hz, ШИМ-регулировкой 4320 Hz и максимальной яркостью 2000 нит. Локальная пиковая яркость достигает 5500 нит. Заявлен охват 100% DCI-P3. Смартфон построен на 3-нм платформе Dimensity 9400+, за графику отвечает ускоритель Immortalis G925 MC12. Используется оперативная память стандарта LPDDR5X Ultra, флеш-память — UFS 4.1. SoC охлаждается при помощи испарительной камеры площадью 7000 мм2.

В основной камере используется датчик на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/2″, f/1.79, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45). Емкость аккумулятора составляет впечатляющие 8000 мАч — это самая большая батарея в линейке смартфонов iQOO. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт.

Также в оснащение смартфона входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC-модуль, порт USB 2.0 Type-С, две nanoSIM-карты, линейный вибромотор, равнозначные стереодинамики и защита IP65. Сканер отпечатков пальцев (оптический) расположен в экране. Габариты и вес: 163,72 х 75,88 х 8,16 мм, 212 гр. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой OriginOS 5. На выбор доступны бежевая, серая и белая расцветки корпуса, а в комплект поставки входят зарядное устройство на 90 Вт, чехол и пленка на экране с завода.

Цены на iQOO Z10 Turbo+: 12/256 Gb — $290, 16/256 Gb — $350, 12/512 Gb — $375, 16/512 Gb — $420. На китайские прилавки смартфон поступит уже сегодня, 7 августа. Информации о глобальном релизе пока нет.