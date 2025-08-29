Лучшие трекеры, часы и кольца для занятия фитнесом

Носимые устройства прошли долгий путь развития от простых браслетов, которые отслеживали не так много показателей. Современные трекеры могут отслеживать практически все: от частоты сердечных сокращений до восстановления после интенсивной тренировки. Даже Smart-часы, которые раньше были не самыми лучшими устройствами для спортсменов, стали отличными помощниками в тренировках. Какими бы ни были ваши фитнес-цели, наверняка найдется устройство, которое поможет их достичь. Но имейте в виду, что по сравнению с другими гаджетами носимые устройства невероятно индивидуальны, а это значит, что вам придется учесть несколько дополнительных факторов, прежде чем доставать кошелек. Сложно сказать, что какой-то один фитнес-трекер идеально подойдет каждому. К счастью, главное преимущество сегодняшних фитнес-трекеров — это их разнообразие, подходящее под любой образ жизни.

Amazfit Active 2

Лучший фитнес-трекер в целом

Плюсы:

многочисленные функции за хорошую цену,

выглядит стильно,

хорошее время автономной работы.

Минусы:

сенсорный экран капризен, а голосовые команды не всегда срабатывают,

невозможно редактировать тренировки,

слабый чат-бот с искусственным интеллектом.

Характеристики:

Размеры: 43 мм, ремешки 20 мм.

Вес: 29,5 гр для стандартной версии, 31,7 гр для премиум-версии.

Время автономной работы: до 10 дней.

Тип дисплея: сенсорный OLED.

Подключение: Bluetooth, Wi-Fi, GPS.

Водонепроницаемость: 5 АТМ.

Встроенное хранилище: нет данных.

Smart-часы, безусловно, становятся все более технологичными, но Active 2 сохраняет дух скромного фитнес-трекера — доступная цена, все базовые функции для отслеживания здоровья с комплексным подходом и удобный, но стильный дизайн. Стандартная версия имеет корпус из нержавеющей стали и экран из закаленного стекла, а премиум-версия оснащена сапфировым стеклом и дополнительным кожаным ремешком. Сам экран приятный и яркий (2000 кд/м2), а также рассчитан на 10 дней регулярного использования без подзарядки. Также поддерживаются платежи по NFC. Что касается функций для здоровья, то здесь есть все основные, такие как непрерывный мониторинг пульса, уровня кислорода в крови, вариабельности сердечного ритма, отслеживание уровня стресса, оповещения об аномально высокой и низкой частотах пульса, а также отслеживание температуры тела. Кроме того, есть ежедневный показатель готовности и подробное отслеживание сна, если вам интересны показатели восстановления. Что касается тренировок, часы поддерживают 160 различных видов спорта, включая режим силовых тренировок с автоматическим подсчетом повторений. Active 2 также предлагает офлайн-карты, пошаговые инструкции, возможность подключения к сторонним периферийным устройствам и Zepp Coach — тренера на базе искусственного интеллекта, который может составлять индивидуальные планы тренировок. Также имеется встроенный GPS с пятью спутниковыми системами. Конечно, здесь нет продвинутых функций для здоровья, таких как ЭКГ или обнаружение апноэ во сне, но это не главная цель Active 2. Это классический, простой фитнес-трекер, который, к тому же, выглядит как часы.

Garmin Venu Sq 2

Лучшие фитнес-часы для любителей

Плюсы:

яркий дисплей,

долгое время автономной работы,

множество функций для тренировок и здоровья,

нет подписок.

Минусы:

перегруженное приложение,

фирменное зарядное устройство USB Type-A.

Характеристики:

Размеры: 40 мм, ремешки 20 мм.

Вес: 38 гр.

Время автономной работы: до 11 дней.

Тип дисплея: сенсорный OLED.

Подключение: Bluetooth, Ant Plus, GPS.

Водонепроницаемость: 5 АТМ.

Встроенное хранилище: 4 Gb.

Приобретая Garmin Venu Sq 2, вы не только получаете такие базовые функции, как подсчет количества пройденных шагов и сожженных калорий, но и гораздо больше. Здесь есть встроенный GPS-модуль для отслеживания прогулок, бега и велосипедных поездок, а также множество других спортивных профилей, таких как йога и силовые тренировки. Среди интеллектуальных функций — push-уведомления, таймеры, бесконтактная оплата и ряд функций безопасности, таких как функция обнаружения инцидентов Garmin Incident Detection, представляющая собой новую версию функции обнаружения падений. Эти часы позволяют вам постоянно совершенствоваться. Помимо показателей восстановления и отслеживания сна, в них также есть Garmin Coach — встроенная бесплатная программа тренировок для бегунов начального и среднего уровня, которые хотят пробежать 5 км, 10 км или полумарафон. Вы можете отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, количество минут интенсивной активности, уровень стресса, водный баланс, частоту дыхания и менструальный цикл. Ни одна из этих функций не является платной, но есть и платная подписка, которая предоставляет персонализированную аналитику на основе искусственного интеллекта, и дополнительные функции за 6,99 доллара в месяц.

Garmin Fenix 7S Pro

Идеальное устройство для серьезных любителей активного отдыха

Плюсы:

фонарик,

долгое время автономной работы,

многодиапазонный GPS,

обновленный пульсометр.

Минусы:

усовершенствованный дисплей MIP все еще не очень удобен для чтения при тусклом освещении,

слишком похожи на стандартный Fenix 7.

Характеристики:

Размеры: 42 мм, ремешки 20 мм.

Вес: 58-96 гр.

Время автономной работы: до 11 дней, 14 дней с солнечной батареей.

Тип дисплея: сенсорный MIP.

Подключение: Bluetooth, Ant Plus, Wi-Fi, GPS.

Водонепроницаемость: 10 АТМ.

Встроенное хранилище: до 32 Gb.

Флагманская серия Garmin Fenix 7 — это не шутка, и модель Fenix 7 Pro и вовсе выводит ее на новый уровень. Встроенный многодиапазонный GPS, зарядка от солнечной батареи на всех моделях, возможность сенсорной или кнопочной навигации, топографические карты и огромное количество данных. Кроме того, каждая модель Fenix 7 Pro оснащена светодиодным фонариком, улучшенным датчиком пульса и улучшенным дисплеем. Носимые устройства Garmin также известны своими подробными показателями, и модель Fenix 7 Pro не является исключением. Вы получаете отличные показатели восстановления, а также полезные руководства по тренировкам и программы тренировок. Самое приятное, что Garmin не берет дополнительную плату за эти функции. Это хорошая новость, учитывая, что это дорогие часы. Эти часы также выдерживают большие нагрузки. Все модели соответствуют военным стандартам и обладают водонепроницаемостью до 10 АТМ, а это значит, что они более чем способны выдержать погружение в океан. Fenix 7 Pro — это лучший выбор, если вы впервые знакомитесь с платформой Garmin. Технически, на рынке уже появилась новая серия Fenix 8, но Fenix 7 Pro все еще является фаворитом.

Oura Ring 4

Лучший трекер, не требующий ношения на запястье

Плюсы:

большой выбор размеров,

тонкий дизайн,

расширенное автоматическое определение тренировок,

обновленное приложение,

долгое время автономной работы.

Минусы:

для доступа ко всем функциям требуется подписка,

нет чехла для зарядки.

Характеристики:

Размеры: 12 размеров.

Вес: 4-6 гр.

Время автономной работы: до 7 дней.

Подключение: Bluetooth.

Водонепроницаемость: до 100 м.

Встроенное хранилище: нет.

Подавляющее большинство фитнес-трекеров носят на запястье, но не Oura Ring. Это Smart-кольцо — хороший вариант для тех, кто ищет что-то более незаметное. Кроме того, оно меньше отвлекает, чем некоторые другие носимые устройства, поскольку у него нет экрана и на него не дублируются push-уведомления с телефона. Новое кольцо Oura Ring 4 функционально не сильно отличается от предыдущего третьего поколения. Оно тоньше, имеет новый полностью титановый корпус, увеличенное время автономной работы и новый алгоритм датчика, который, как отмечает производитель, стал более точным. Кольцо имеет расширенный диапазон размеров — от 4 до 15. Несмотря на то, что кольцо Oura Ring меньше обычного носимого устройства, оно отслеживает множество показателей, включая вариабельность сердечного ритма, температуру тела, уровень кислорода в крови и осуществляет круглосуточный мониторинг сердечного ритма. С момента запуска в кольце Oura Ring также появились функции отслеживания активности, уровня кислорода в крови, хронотипы для визуализации циркадных ритмов, социальная функция Circles, улучшенное отслеживание стресса, а также показатели возраста и состояния сердечно-сосудистой системы. Недавно в него были добавлены чат-бот на основе искусственного интеллекта, журнал приема пищи и отслеживание уровня глюкозы, хотя для использования последнего потребуется приобрести устройство непрерывного мониторинга уровня глюкозы Dexcom Stelo за 99 долларов. Также был реализован более точный алгоритм определения фаз сна, а приложение было полностью переработано для лучшей организации новых функций и показателей. Кольцо Oura Ring также отслеживает такие типичные показатели, как количество шагов и сожженных калорий, но его основная специализация — сон и восстановление. Каждый день вы получаете три набора оценок: готовность, сон и активность. Это простой и комплексный взгляд на ваше общее самочувствие, идеальный выбор, если вы предпочитаете более автоматизированный подход к данным.

Amazfit Band 7

Лучший фитнес-браслет

Плюсы:

очень доступный по цене,

хороший набор функций за эту цену,

OLED-дисплей выглядит красиво,

удобный и легкий,

длительное время автономной работы.

Минусы:

сложно надевать одной рукой,

некоторые особенности приложения,

GPS может работать нестабильно

Характеристики:

Размеры: 42x24x12,2 мм, ремешки 16 мм.

Вес: 28 гр.

Время автономной работы: до 18 дней.

Тип дисплея: OLED.

Подключение: Bluetooth, GPS.

Водонепроницаемость: 5 АТМ.

Встроенное хранилище: нет.

Amazfit Band 7 позволяет вам за невысокую цену получать невероятное количество функций. В их число входят Amazon Alexa, непрерывный мониторинг сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, отслеживание стресса, расширенное отслеживание сна, показатели тренировки, такие как максимальное потребление кислорода и нагрузка, оповещения об отклонениях от нормы сердечного ритма, отслеживание менструального цикла, push-уведомления, функция «Найти телефон», пульт управления камерой и даже таймер Pomodoro. Вы жертвуете бесконтактными платежами и модулем GPS, но это справедливый компромисс, учитывая, сколько всего вы получаете в этом трекере. Это не лучший вариант для серьезного отслеживания фитнес-тренировок, но это отличный вариант, если вы просто хотите отслеживать свою активность и количество пройденных шагов.

Withings ScanWatch Light

Самые стильные фитнес-часы

Плюсы:

долгое время автономной работы,

вы получаете множество бонусов,

удобно носить,

отличная цена,

функция отслеживания менструального цикла.

Минусы:

меньше датчиков, чем у ScanWatch 2,

маленький дисплей.

Характеристики:

Размеры: 37 мм, ремешки 18 мм.

Вес: 45 гр.

Время автономной работы: до 39 дней.

Тип дисплея: OLED.

Подключение: Bluetooth, GPS.

Водонепроницаемость: 5 АТМ.

Встроенное хранилище: нет.

Withings ScanWatch Light — это привлекательные гибридные Smart-часы с некоторыми элементами дизайна в стиле Swatch. Здесь есть все необходимое, например, простые push-уведомления, таймеры и будильники. Кроме того, вы можете отслеживать шаги, сон, менструальный цикл и GPS-активность прямо с запястья. Часы стильно смотрятся на запястье, а если вам нравятся яркие цвета, Withings предлагает мятно-зеленый и бледно-голубой варианты. Кроме того, у этих часов отличное время автономной работы — примерно 30 дней. Главное, чего не хватает, — это датчика ЭКГ для обнаружения фибрилляции предсердий, датчика температуры, датчика уровня кислорода в крови и высотомера для отслеживания высоты. Но для базового отслеживания фитнеса эти датчики, по сути, не нужны.

Apple Watch Series 10

Лучший фитнес-трекер для пользователей iPhone

Плюсы:

большой OLED-дисплей с широкими углами обзора,

быстрая зарядка,

функция обнаружение апноэ во сне.

Минусы:

отсутствует датчик для измерения уровня кислорода в крови,

маленькое время автономной работы.

Характеристики:

Размеры: 42 и 46 мм.

Вес: 29,3 и 35,3 гр.

Время автономной работы: до 18 часов.

Тип дисплея: Always On LTPO OLED.

Подключение: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, опционально LTE.

Водонепроницаемость: 50 м.

Встроенное хранилище: 32 Gb.

Если вы ищете Smart-часы, которые отлично подходят для фитнеса, то владельцам iPhone стоит обратить внимание на Apple Watch Series 10. Они тоньше и легче предыдущих моделей, а также имеют больший дисплей. В watchOS 11 появился новый набор функций для тренировок. Функция Training Load дает более четкую картину интенсивности ваших тренировок за последнюю неделю по сравнению с предыдущими 28 днями. Также появилось новое приложение Vitals, которое сообщает о возможных отклонениях в ключевых показателях, таких как продолжительность сна или частота пульса. Кроме того, теперь вы наконец-то можете приостанавливать работу колец во время выходных. Обновление программного обеспечения также включает несколько полезных улучшений для Smart Stack. Например, если вы находитесь в шумном кафе и гадаете, какая песня играет, Smart Stack теперь может отображать виджет Shazaam. Кроме того, Smart Stack теперь поддерживает функцию Live Activities, превращая ваше запястье в мини-динамический остров. Что касается здоровья, то тут есть система обнаружения апноэ во сне. Apple уже анонсировала новые фитнес-функции, которые будут доступны в watchOS 26. Среди основных нововведений: переработанное приложение «Тренировка», новая функция Apple Intelligence под названием «Напарник по тренировкам», которая создает персонажа, подбадривающего вас, а также дающего советы и рекомендации на основе ваших данных о физической активности. Напарник по тренировкам будет доступен только при наличии рядом iPhone, совместимого с Apple Intelligence, и при использовании Bluetooth-наушников. К сожалению, необходимо учитывать действующие запреты на Apple Watch. С 18 января 2024 года в новых Apple Watch, продаваемых в США, функция измерения уровня кислорода в крови отключена из-за продолжающейся патентной борьбы с производителем медицинских устройств Masimo. Для большинства пользователей это не такая уж большая проблема, поскольку данная функция пока не так полезна. К тому же, новая функция обнаружения апноэ во сне использует исключительно акселерометр, а не датчик уровня кислорода в крови. Однако, если для вас важно измерение уровня кислорода в крови, возможно, стоит рассмотреть восстановленные модели Series 7 или 8.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Лучшие фитнес-часы для смартфонов Samsung

Плюсы:

более длительное время автономной работы по сравнению с обычными Galaxy Watch,

жестовое управление,

двухчастотный GPS и функция обнаружения апноэ во сне,

дешевле, чем Apple Watch Ultra.

Минусы:

форма не подходит для маленьких запястий,

функция отслеживания апноэ во сне доступна только на смартфонах Galaxy,

метрика AGEs (анализ особенностей метаболизма человека и расчет биологического возраста) озадачивает.

Характеристики:

Размеры: 47 мм.

Вес: 60,5 гр.

Время автономной работы: до 100 часов.

Тип дисплея: Always On OLED.

Подключение: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, опционально LTE.

Водонепроницаемость: 10 АТМ, IP68.

Встроенное хранилище: 32 Gb.

Честно говоря, Samsung Galaxy Watch Ultra слишком много копирует у Apple. Тем не менее, это самые полнофункциональные фитнес-часы, которые может купить владелец смартфона Samsung. Если вам нужно только повседневное отслеживание фитнес-тренировок, то Galaxy Watch 7 — лучший выбор с точки зрения удобства ношения. Они просто удобнее для отслеживания сна и в целом легче. Только имейте в виду, что у них нет сирены экстренного вызова и кнопки быстрого доступа, как у модели Ultra, а экран не такой яркий. Обе модели оснащены более быстрым процессором, новым датчиком BioActive Sensor «3-в-1», рядом функций искусственного интеллекта для отслеживания здоровья и функцией обнаружения апноэ во сне. Некоторые функции, такие как ЭКГ и обнаружение апноэ во сне, доступны только владельцам устройств Samsung, поэтому сложно однозначно рекомендовать эти часы всем остальным пользователям Android. Galaxy Watch Ultra войдут в число нескольких моделей часов, которые получат WearOS 6, релиз которой запланирован на конец 2025 года. Обновление будет включать Material 3 Expressive — обновленный дизайн, оптимизированный для круглых часов, в котором Google Assistant будет заменен на Gemini AI. В 2026 году также появятся обновления, которые в режиме реального времени позволят отслеживать такие показатели, как доставка, совместные поездки и информация из навигационных приложений.

Pixel Watch 3

Лучшие фитнес-часы для Android

Плюсы:

наконец-то появился больший размер,

умеренные улучшения аккумулятора,

много полезных интеграций с Google,

хорошие обновления для бега,

показатели готовности и кардионагрузки не заблокированы платным доступом.

Минусы:

лучше всего работают со смартфонами Pixel.

Характеристики:

Размеры: 41 и 45 мм.

Вес: 31 гр.

Время автономной работы: до 24 часов.

Тип дисплея: Always On OLED.

Подключение: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, опционально LTE.

Водонепроницаемость: 5 АТМ.

Встроенное хранилище: 32 Gb.

Pixel Watch 3 получили действительно слишком много обновлений, чтобы рассматривать каждое из них по отдельности, но в целом их можно разделить на две категории: усовершенствования и расширения. Аппаратное обеспечение в целом такое же, как у Pixel Watch 2, однако теперь у часов более яркий экран, меньшие рамки и новый размер 45 мм. Увеличенный размер довольно приятен, особенно если вы предпочитаете большие экраны без ущерба для удобства ношения. Время работы аккумулятора также увеличилось. Появился новый режим энергосбережения, который активируется при достижении 15% заряда, а новый дисплей стал более энергоэффективным. Кроме того, режим сна теперь активируется автоматически, что позволяет часам дольше работать ночью, отслеживая сон. Это лишь небольшое улучшение по сравнению с Pixel Watch 2, но оно существенно. Большинство обновлений Pixel Watch 3 приходится на программное обеспечение. Появилось множество новых функций для фитнеса и здоровья, включая новую панель мониторинга бега, индивидуальные тренировки и рекомендации тренировок, генерируемые искусственным интеллектом. Также появились обновленный показатель ежедневной готовности и новый показатель кардионагрузки, который оценивает интенсивность ваших тренировок. Pixel Watch 3 также лучше интегрируется с сервисами Google и экосистемой Pixel. Если у вас есть Google TV, вы можете использовать часы в качестве пульта дистанционного управления. Часы также могут разблокировать ваш смартфон Pixel.

Samsung Galaxy Ring

Smart-кольцо для экосистемы Samsing

Плюсы:

отличные дизайн и материалы,

долгое время автономной работы,

тонкое и легкое,

без подписки.

Минусы:

работает только с Android

лучше использовать с продуктами Samsung,

неоднозначная точность.

Характеристики:

Размеры: 9 размеров.

Вес: 2,3-3 гр.

Время автономной работы: до 7 дней.

Подключение: Bluetooth.

Водонепроницаемость: 10 АТМ, IP68.

Встроенное хранилище: нет.

Smart-кольцо Samsung Galaxy Ring имеет превосходную аппаратную начинку. Зарядный чехол этого кольца более элегантен, чем у Oura Ring. Если вы уже используете Samsung Galaxy Watch 7 или Ultra, то получите дополнительное преимущество — увеличенное время автономной работы. Если у вас есть смартфоны Galaxy Z Flip 6 или Z Fold 6, Samsung также предлагает управление жестами для кольца, позволяя управлять камерой. У Samsung есть множество интересных идей, ориентированных на экосистему, но, к сожалению, раскрытие полного потенциала кольца обойдется вам в кругленькую сумму, которую придется выложить за смартфон, часы и кольцо. К тому же, Samsung все еще пытается догнать конкурентов в плане точности отслеживания сна, а его функции для отслеживания здоровья на базе Galaxy AI пока не очень эффективны.