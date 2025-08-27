В Spotify скоро появится полноценный мессенджер

Уже несколько лет пользователи сервиса потокового аудио Spotify могут обмениваться ссылками на музыку и подкасты. А в ближайшее время станут доступны личные сообщения, но в каких именно регионах, не уточняется. Использовать функцию смогут только пользователи старше 16 лет.

Отмечается, что новая функция появится по многочисленным просьбам пользователей для большего удобства в обмене музыкой. Теперь можно в несколько нажатий поделиться понравившимся треком или подкастом, чтобы обсудить его с другом в личке. Поддерживаются текст и реакции, а переписки защищены сквозным шифрованием.

Переписки будут храниться в папке «Входящие» — во вкладке профиля, которая открывается нажатием на фото аккаунта в левом верхнем углу. Там же будет кнопка для создания нового чата. Чтобы отправить песню, подкаст или аудиокнигу, нужно нажать кнопку «Поделиться» в плеере и выбрать друга.

Пользователи смогут отправлять сообщения людям, с которыми у них общий тарифный план, или тем, с «кем они до этого взаимодействовали в сервисе», например, через джемы или совместные плейлисты. Можно принимать или отклонять запросы на переписку, при получении сообщения недопустимого содержания отправлять жалобы и блокировать других пользователей. При желании можно полностью отказаться от получения сообщений, отключив их в настройках профиля.