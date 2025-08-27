Ритейлеры внедряют ИИ быстрее, чем банки и предприятия здравоохранения

Исследование IDC и Lenovo среди ИТ-лидеров в регионе EMEA выявило совершенно разные взгляды, инвестиционные стратегии и результаты развертывания искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях. Выводы исследования, изложенные в CIO Playbook 2025, демонстрируют высокую удовлетворенность результатами пилотных развертываний ИИ в розничном секторе экономики, в то время как инвестиционные стратегии предприятий финансовой отрасли и здравоохранения показывают смешанную доходность, подчеркивая резкие различия в том, как ИИ применяется в разных индустриях.

Банки, финансовые и страховые организации

Из всех проанализированных секторов экономики банковская и финансовая отрасли выделяются своей консервативностью, закономерно отражая строго регулируемый характер индустрии. Согласно опросу респондентов только 7% организаций систематически используют ИИ-решения. Доля инвестиций в генеративный ИИ в общем объеме планируемых в 2025 году капиталовложений в это направление не превышает 38%, что является самым низким показателем среди всех отраслей. Такой вынужденно взвешенный подход к инновациям, приносит свои плоды: среди руководителей компаний финансового и банковского сектора наблюдается самый высокий уровень удовлетворенности результатами пилотных испытаний ИИ. Более трети респондентов (33%) отметили, что возможности ИИ хорошо согласуются с конкретными потребностями и рабочими нагрузками.

Ритейл

61% организаций розничной торговли все еще находятся на пилотной стадии осваивания ИИ. Несмотря на прогнозируемый рост капиталовложений в это направление в 97% (ниже среднего), среди предприятий этого сектора экономики наблюдается самый высокий совокупный показатель удовлетворенности по итогам первичных испытаний ИИ – результаты 96% таких проектов либо соответствовали, либо превосходили ожидания своих стейкхолдеров.

Здравоохранение

Сектор здравоохранения демонстрирует самую большую динамику роста расходов на ИИ. Капиталовложения в эту технологию в индустрии в течение 2025 года ожидаются на уровне 169% по сравнению с предыдущим годом. Однако, в настоящее время в здравоохранении наблюдается самый низкий по сравнению с другими отраслями уровень внедрения ИИ и самая высокая доля организаций, чьих ожиданий ИИ не оправдал. Такой разрыв между результатами пилотных инициатив и оптимизмом в отношении будущих инвестиций говорит о том, что организациям и учреждениям этого сектора может не хватать компетенций для работы с ИИ или стратегии, необходимых для эффективного внедрения ИИ, а для обеспечения успешных развертываний потребуется сильная внешняя техническая поддержка и руководство.