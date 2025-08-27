Как подготовить гаджеты к новому учебному году: советы экспертов «Лаборатории Касперского»

Начало учебного года — время, когда дети и родители покупают школьные принадлежности, обновляют расписания и готовятся к новым вызовам. Однако в списке обязательных дел стоит помнить и о цифровой безопасности: смартфоны, планшеты и ноутбуки детей становятся основными помощниками в обучении, а значит — требуют особого внимания.
Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют выполнить несколько шагов, чтобы защитить гаджеты школьников и студентов перед началом занятий:
- Установить обновления. Проверьте, что на устройствах установлены последние версии операционных систем и приложений. Обновления устраняют уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
- Настроить родительский контроль. Он помогает ограничить доступ к нежелательному контенту и регулировать время, проведённое ребёнком в сети.
- Создать отдельные аккаунты. Для школьника или студента лучше завести отдельный профиль с ограниченными правами доступа.
- Проверить надёжность паролей. Обновите пароли на устройствах и онлайн-сервисах, используйте двухфакторную аутентификацию.
- Установить защитное решение. Антивирус и специальные сервисы для защиты от фишинга помогут предотвратить кибератаки и защитить личные данные.
- Обучить ребёнка цифровой грамотности. Объясните, как отличить подозрительные письма и ссылки, и почему нельзя делиться личными данными с незнакомыми людьми в сети.
«Каждый новый учебный год — это не только новые знания, но и новые вызовы в цифровой среде. Гаджеты школьников становятся привлекательной целью для злоумышленников, которые используют социальную инженерию и технические уловки. Очень важно, чтобы родители уделяли внимание безопасности устройств так же внимательно, как выбору учебников или расписания. В Азербайджане дети всё активнее используют смартфоны и ноутбуки для учёбы, и вместе с этим возрастает интерес киберпреступников к молодой аудитории. Поэтому задача родителей — не только подготовить ребёнка к школе, но и позаботиться о безопасности его цифровой среды. Базовые шаги — обновления, надёжные пароли, двухфакторная аутентификация и защитные решения — помогут уберечь данные и гаджеты, создавая безопасное пространство для учёбы», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.