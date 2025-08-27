Как подготовить гаджеты к новому учебному году: советы экспертов «Лаборатории Касперского»

Начало учебного года — время, когда дети и родители покупают школьные принадлежности, обновляют расписания и готовятся к новым вызовам. Однако в списке обязательных дел стоит помнить и о цифровой безопасности: смартфоны, планшеты и ноутбуки детей становятся основными помощниками в обучении, а значит — требуют особого внимания.

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют выполнить несколько шагов, чтобы защитить гаджеты школьников и студентов перед началом занятий:

Установить обновления. Проверьте, что на устройствах установлены последние версии операционных систем и приложений. Обновления устраняют уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Настроить родительский контроль. Он помогает ограничить доступ к нежелательному контенту и регулировать время, проведённое ребёнком в сети.

Создать отдельные аккаунты. Для школьника или студента лучше завести отдельный профиль с ограниченными правами доступа.

Проверить надёжность паролей. Обновите пароли на устройствах и онлайн-сервисах, используйте двухфакторную аутентификацию.

Установить защитное решение. Антивирус и специальные сервисы для защиты от фишинга помогут предотвратить кибератаки и защитить личные данные.

Обучить ребёнка цифровой грамотности. Объясните, как отличить подозрительные письма и ссылки, и почему нельзя делиться личными данными с незнакомыми людьми в сети.