spot_img
27 августа, 2025
spot_img
ДомойSoftwareКибербезопасностьКак подготовить гаджеты к новому учебному году: советы экспертов «Лаборатории Касперского»

Как подготовить гаджеты к новому учебному году: советы экспертов «Лаборатории Касперского»

Начало учебного года — время, когда дети и родители покупают школьные принадлежности, обновляют расписания и готовятся к новым вызовам. Однако в списке обязательных дел стоит помнить и о цифровой безопасности: смартфоны, планшеты и ноутбуки детей становятся основными помощниками в обучении, а значит — требуют особого внимания.

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют выполнить несколько шагов, чтобы защитить гаджеты школьников и студентов перед началом занятий:

  • Установить обновления. Проверьте, что на устройствах установлены последние версии операционных систем и приложений. Обновления устраняют уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
  • Настроить родительский контроль. Он помогает ограничить доступ к нежелательному контенту и регулировать время, проведённое ребёнком в сети.
  • Создать отдельные аккаунты. Для школьника или студента лучше завести отдельный профиль с ограниченными правами доступа.
  • Проверить надёжность паролей. Обновите пароли на устройствах и онлайн-сервисах, используйте двухфакторную аутентификацию.
  • Установить защитное решение. Антивирус и специальные сервисы для защиты от фишинга помогут предотвратить кибератаки и защитить личные данные.
  • Обучить ребёнка цифровой грамотности. Объясните, как отличить подозрительные письма и ссылки, и почему нельзя делиться личными данными с незнакомыми людьми в сети.

«Каждый новый учебный год — это не только новые знания, но и новые вызовы в цифровой среде. Гаджеты школьников становятся привлекательной целью для злоумышленников, которые используют социальную инженерию и технические уловки. Очень важно, чтобы родители уделяли внимание безопасности устройств так же внимательно, как выбору учебников или расписания. В Азербайджане дети всё активнее используют смартфоны и ноутбуки для учёбы, и вместе с этим возрастает интерес киберпреступников к молодой аудитории. Поэтому задача родителей — не только подготовить ребёнка к школе, но и позаботиться о безопасности его цифровой среды. Базовые шаги — обновления, надёжные пароли, двухфакторная аутентификация и защитные решения — помогут уберечь данные и гаджеты, создавая безопасное пространство для учёбы», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Предыдущая статья
Объявлена дата презентации iPhone 17
Следующая статья
В Spotify скоро появится полноценный мессенджер
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,923ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»